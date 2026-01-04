Ceña dice que autonómicas y municipales tienen "parámetros distintos" y recuerda que el alcalde de Mérida perdió votos

Archivo - Ángel Ceña analiza el proyecto de presupuestos de la Comunidad para Soria - SORIA ¡YA! - Archivo

SORIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha recordado que las elecciones autonómicas y las municipales "cuentan con distintos parámetros" y ha añadido a modo de ejemplo que el alcalde de Mérida, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, con mayoría absoluta en el Consistorio emeritense, perdió votos en los comicios autonómicos celebrados el pasado 20 de diciembre.

De este modo se ha pronunciado Ángel Ceña respecto a la candidatura del alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por el PSOE.

Ceña ha insistido en que las elecciones autonómicas y las municipales "cuentan con parámetros distintos" y ha considerado que la gente "no vota igual". "Se ha visto el ejemplo claro del alcalde de Mérida, que ganó con mayoría absoluta en su ciudad y ha caído en número de votos en las autonómicas", ha analizado el procurador soriano en declaraciones a Europa Press.

De cara a las próximas elecciones autonómicas --el límite de la cita con las urnas es el 15 de marzo de 2026--, ha reivindicado la necesidad de contar con una "representación propia fuerte", desde el reconocimiento de que es un factor "imprescindible" para poder condicionar decisiones, exigir el cumplimiento de lo aprobado "y evitar que los compromisos del Gobierno autonómico con la provincia se queden en titulares".

Ángel Ceña ha advertido al respecto de que la experiencia de la Legislatura a punto de finalizar demuestra que "no basta" con aprobar medidas para Soria si después no se ejecutan por parte de la Junta de Castilla y León.

Ceña ha asegurado que la única prioridad de su formación política es la defensa de Soria y ha defendido que "nadie va a defender mejor" los intereses de la provincia en las Cortes que Soria ¡Ya! ya que sus demandas no se pierden en las agendas de los grandes partidos a los que ve más centrados en territorios donde se reparten más escaños --en el caso de Soria estarán en juego 5 de 82--.

"PUEDEN HACER POSIBLE QUE SORIA ¡YA! VUELVA A TENER REPRESENTANTES"

"Los sorianos pueden hacer posible que Soria ¡Ya! vuelva a tener representantes sorianos", ha instado Ángel Ceña, uno de los dos candidatos, junto a Jesús Ángel Alonso, a encabezar las listas de la formación a las elecciones autonómicas --Soria ¡Ya! celebrará un proceso de primarias el domingo 11 de enero--.

Ángel Ceña ha reinvindicado una vez más que la presencia de la formación soriana en las Cortes de Castilla y León ha marcado "un antes y un después para la provincia". "Por primera vez, los problemas específicos de Soria se han planteado, debatido y trabajado en profundidad de manera permanente en plenos, comisiones, reuniones y procesos de negociación", ha insistido.

El procurador ha recalcado que "nunca antes" se había "hablado tanto" de Soria en el Parlamento autonómico "ni se había obligado al resto de partidos a posicionarse de forma explícita sobre las carencias de la provincia" y ha aclarado que su papel no se ha limitado a las propuestas propias que ha impulsado, sino que su presencia ha provocado que "otros partidos hayan tenido que mover ficha".

Ceña ha subrayado que determinadas actuaciones y anuncios en cuestiones clave para la provincia "se han producido porque ha existido una presión constante desde las Cortes" y ha aclarado que "no ha ocurrido en otras provincias donde también se habían prometido proyectos similares".

TRABAJO DE "ESCUCHA Y CERCANÍA"

Ángel Ceña ha puesto en valor el trabajo de "escucha y cercanía" desarrollado durante los cuatro años de andadura política de su formación que, según ha recordado, ha mantenido más de 200 reuniones con colectivos, agrupaciones y ciudadanía para recoger propuestas y trasladar esas demandas al debate político e institucional.

Ceña ha explicado que para Soria ¡Ya! estar en las Cortes de Castilla y León a través de sus tres procuradores --Juan Antonio Palomar, Leila Vanessa García Macarrón y el propio Ceña-- ha significado escuchar, estar cerca del territorio y "convertir los problemas reales de la provincia en iniciativas políticas".

También ha reivindicado la "actividad intensa y constante" realizada por Soria ¡Ya! a lo largo de este mandato con 985 enmiendas a proyectos y proposiciones de ley y alrededor de 200 proposiciones no de ley (PNL) de las que 127 han sido debatidas y 59 aprobadas. Además, ha defendido diez mociones relacionadas con sanidad, reto demográfico, natalidad, transporte, infraestructuras, cultura y calidad del agua.

Ceña ha relatado además que los procuradores sorianos han formulado 27 preguntas orales ante el Pleno al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y 81 preguntas a los consejeros, todas ellas relacionadas directamente con los problemas de los sorianos y ha subrayado que esta labor ha permitido que los problemas de la provincia "hayan estado de forma permanente encima de la mesa y ha cambiado el lugar que ocupa Soria en el debate político de la comunidad".

El procurador soriano ha insistido en que no solo ha dado voz a la provincia, "sino que ha obligado al resto de grupos parlamentarios a posicionarse sobre cuestiones que nunca antes se habían abordado en la cámara autonómica".

En el ámbito económico y del empleo, Ceña ha destacado que Soria ¡Ya! ha llevado "de forma reiterada" al debate parlamentario la pérdida continuada de autónomos, el envejecimiento progresivo del sector y la situación de empresas con un peso clave en la economía provincial que atraviesan crisis estructurales o coyunturales.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco no apueste por instrumentos como las ayudas al funcionamiento o una fiscalidad diferenciada que permita mejorar la competitividad y atraer inversiones.

En sanidad, ha defendido que su presencia en las Cortes ha servido para "mantener de forma constante la presión sobre la Junta ante el incumplimiento de los compromisos con la provincia". "Los cuatro centros de salud prometidos siguen sin ejecutarse, el Hospital de Santa Bárbara continúa en obras y recursos esenciales como el transporte sanitario, el helicóptero medicalizado o una segunda ambulancia medicalizada siguen sin llegar", ha lamentado.

Y en materia de educación, el procurador Soria ¡Ya! ha recordado que el mismo día en que se convocaron las elecciones autonómicas de febrero de 2022 se publicó en el BOCyL el Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027, que anunciaba el objetivo de convertir a Soria en una "provincia de la Formación Profesional".

"Cuatro años después, la mayoría de los ciclos formativos y cursos de especialización anunciados en ese plan han sido desestimados, sin que la Junta haya dado explicaciones ni alternativas", ha reprochado Ángel Ceña.

El procurador de Soria ¡Ya! ha recordado por otro lado que tanto PP como Vox han rechazado "sistemáticamente" mejorar las ofertas de estudios universitarios en el Campus soriano de la Universidad de Valladolid, como la petición de implantar los tres primeros años del Grado de Medicina en Soria.

En infraestructuras, Ceña ha remarcado que la Junta ha carecido de planificación y ha incumplido reiteradamente sus compromisos con Soria. "Ha sido el trabajo de Soria ¡Ya! el que ha obligado al Gobierno de Fernández Mañueco a dar explicaciones públicas sobre los retrasos, los incumplimientos y las actuaciones fallidas", ha insistido.