Un centenar de comercios de Gamonal tiene la pegatina vinculada a la candidatura de Burgos Capital Europea de la Cultura

Pegatina vinculada a la capitalidad europea de la Cultura en comercios de Burgos. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comerciantes de Gamonal Zona G ha iniciado la distribución entre sus asociados de la pegatina identificativa vinculada a la candidatura Burgos 2031 - Capital Europea de la Cultura, y que ya puede verse en los escaparates de distintos establecimientos del barrio.

La iniciativa cuenta con la participación de prácticamente un centenar de comercios de Gamonal, que se incorporan así a las acciones de visibilización de la candidatura a través del tejido comercial de la ciudad, coincidiendo con la campaña navideña, uno de los periodos de mayor actividad comercial del año, señala el Consistorio a través de un comunicado.

El comercio del barrio presenta una "oferta diversa, que incluye establecimientos de moda, ópticas, pastelerías y otros negocios de proximidad, repartidos por distintas zonas del distrito".

La pegatina incorpora los ejes culturales definidos en la candidatura y un código QR que enlaza con la aplicación móvil oficial de Burgos 2031, facilitando el acceso a información y contenidos relacionados con el proyecto desde el espacio público.

La acción se suma a otras iniciativas desarrolladas en distintos puntos de la ciudad "para dar visibilidad a la candidatura Burgos 2031 mediante la colaboración con el comercio local".