El Centro de Conservación y Resturación de Bienes Culturales de CyL avanza en la restauración del Tumbo Legionense

LEÓN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León avanza en la rehabilitación del Tumbo Legionense, un archivo "valioso" con testimonios del siglo XIII, que comenzó su rehabilitación tras el acuerdo entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y el cabildo de la Catedral de León en mayo de 2024 para la conservación y restauración del patrimonio histórico documental y bibliográfico del archivo de la Seo.

En este contexto, en junio de 2024 ingresaron en el Departamento de Documento Gráfico del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León (CCRBC) tres de los documentos seleccionados: el Documento del Rey Silo (775), la Nodicia de Kesos (959) y el Tumbo Legionense (1124-1171) para su restauración, el cual dio comienzo a la primera fase de este proyecto.

De esta manera, el estado de conservación de este "valioso manuscrito" presentaba "deficiencias" debido a las numerosas manipulaciones y el uso que ha sufrido a lo largo de su historia y la parte más afectada era la encuadernación, un elemento esencial de protección y sujeción del libro que se veía "mermada de su función protectora", por lo que el códice quedaba "expuesto y vulnerable" a nuevos deterioros.

Asimismo, las fracturas en las costuras conllevaban "riesgos de desconexión" de los folios sueltos y desplazados, así como el desprendimiento de la tapa anterior que dejaba desprotegida la zona del lomo, además de que el soporte de pergamino se veía afectado por "abundante suciedad general" y manchas de diversa procedencia desde humedad, derrames de tintas o gotas de cera dispersas a manchas biológicas producidas por hongos e insectos.

También presentaba "innumerables alteraciones físicas" que afectaban al soporte por manipulaciones, pero gran parte de ellas eran orificios propios del proceso de semicurtición del pergamino, causantes de tensiones estructurales en áreas debilitadas debido a la "escasa densidad del material" que han provocado desgarros y pérdidas de soporte.

En cuanto a las tintas, presentaban empalidecimiento generalizado, algunas áreas de disolución y otras de desgaste por exfoliación, pero en general la legibilidad de sus textos es buena.

RESTAURACIÓN

Respecto a la metodología de trabajo del CCRBC, se realiza a partir del estudio científico y multidisciplinar en el que participan las diferentes áreas técnicas del Centro y su personal especializado que aplican los criterios internacionales de conservación para la documentación gráfica e histórica que parten del "respeto absoluto" de los documentos y de todos los elementos que forman parte de su integridad.

Así, se realizan únicamente las intervenciones "necesarias" para estabilizar y garantizar la conservación de las obras, con el empleo de materiales "estables de calidad" para que "no modifiquen ni alteren la originalidad de los manuscritos".

La intervención que se realiza en el Tumbo parte de estudios preliminares para el conocimiento "exhaustivo" de sus materiales constitutivos, causas de alteraciones y patologías, además de que han realizado tomas de muestras de tintas y elementos de la encuadernación y las han enviado al Laboratorio de Física y Química del CCRBC, donde se han llevado a cabo análisis mediante Microscopía óptica (MO), Microscopia electrónica de barrido (SEM), Espectroscopía infrarroja (FTIR) y test microquímicos mediante tinciones selectivas.

De esta manera, las labores de restauración consisten en trabajos de limpiezas, desmontaje del volumen, tratamientos de las hojas de manera individualizada mediante desinfección y limpieza, estabilización higroscópica y reintegración de desgarros y zonas perdidas del soporte de pergamino con injertos manuales.

Posteriormente, será reencuadernado, respetando la encuadernación que actualmente conserva, como documento testimonial de su historia pero se le dotará de elementos estructurales de refuerzo y consolidación.

En conscuencia, debido al "voluminoso formato", características "específicas" y su estado de conservación, se estima que hasta mediados de 2026 no finalicen estas labores, momento en que será devuelto al archivo catedralicio.

TUMBO LEGIONENSE

El Tumbo Legionense, 'códice 11' del archivo de la Catedral de León, constituye el testimonio "más valioso" de la organización archivística de la catedral leonesa en el primer tercio del siglo XII, el cuaal reúne copias de 107 documentos que datan del 10 de marzo del año 894 al 26 de julio de 1124, así como gran número de escrituras de los siglos X, XI y XII hasta completar los 1015 documentos que actualmente lo integran.

Aunque carece de indicación explicita de autor y fecha de composición, estudios y trabajos de investigación por J. M.ª Fernández Catón han demostrado que fue redactado antes de 1124 bajo el encargo del obispo Diego con la finalidad de "optimizar la gestión administrativa y unificar el panorama gráfico" y con la recopilación en un solo libro de los diplomas cuyos títulos de propiedad justifican la posesión de tierras, derechos y rentas.

Además, fue redactado por un escriba que hacía uso de la letra carolina y copió "cuidadosamente" los diplomas sin alterar el contenido de los originales sobre folios de pergamino, además de emplear tinta negra en los textos y roja para los epígrafes y algunas iniciales.

Así, el resultado es un voluminoso manuscrito compuesto por 475 folios con unas dimensiones de 220x315 milímetros y 125 milímetros de grueso aproximadamente y que a mediados del siglo XIX se le añadió al final un índice alfabético de nombres, lugares y materias copiado del que formó el archivero Francisco Gallego (ACL. 1818) y fue en ese momento cuando se realizó la encuadernación "no coetánea" formada por tapas sueltas de pasta española.