El Centro Cultural Miguel Delibes acoge este fin de semana el espectáculo de danza española 'Mulier' de ARVINEDanza

El CCMD de Valladolid acoge este fin de semana el espectáculo de danza española 'Mulier' de ARVINEDanza - JCYL

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Teatro en el Delibes. V Comunidad a Escena' regresa tras los meses de verano en el Centro Cultural Miguel Delibes con doce representaciones de artes escénicas y doce espectáculos de MicroEscena hasta el mes de diciembre, el primero de ellos este sábado a las 20.00 horas, jornada en la que la compañía ARVINEDanza ofrecerá el espectáculo de danza española 'Mulier', a cargo de las bailarinas Nereida Garrote, Elysa López y Lara Simón y con coreografías creada por ARVINEDanza, José Barrios y Maribel Alonso.

Se trata de un "homenaje a todas las mujeres que no tienen voz" que recorre las etapas de la vida de las mujeres que han sufrido y sufren maltrato, abusos o discriminación, según han detallado los organizadores en un comunicado recogido por Europa Press.

'Mulier' es el reflejo de las mujeres que ya no pueden hablar, de las que hablan, pero no se las cree y de las mujeres para las que hablar es acabar con su vida. Dedicado a las que hablaron, abrieron sus alas y volaron libres, para que nunca más nos ahoguen en ninguna parte del mundo."

'LA VOZ DE LOS MALDITOS'

De forma previa a la obra prevista, en el foyer del Centro Cultural Miguel Delibes se desarrollará un espectáculo de MicroEscena.

En este caso, una obra que cabalga entre textos poéticos y música en directo con la que Emboscad@s Producciones "nos sumergen en un onírico viaje a través del alma de un artista".

Tras la actuación este fin de semana de ARVINEDanza, el ciclo continuará con el espectáculo 'Sueño de una noche de verano' de Rayuela Producciones (25 de octubre) y el espectáculo de teatro de títeres 'La bruja Rechinadientes' con la compañía Katua&Galea Teatro (26 de octubre) para finalizar, en el mes de diciembre, con los espectáculos 'Hacia la raíz' de Clau_Topia (13 de diciembre) e 'Hijas de Eva' espectáculo de danza contemporánea de Fresas con Nata (20 de diciembre).

Todos los espectáculos de artes escénicas contarán previamente con breves actuaciones de MicroEscena que se celebrarán 30 minutos antes en el foyer del Centro Cultural Miguel Delibes.

Los siguientes participantes serán: The Freak Cabaret Circus (25 de octubre), Oscar Escalante (26 de octubre), Paula Mendoza (13 de diciembre) y el Centro de Danza Hélade (20 de diciembre). Los espectáculos del 'Ciclo de Teatro en el Delibes - V Comunidad a Escena' tienen un precio de diez euros por entrada, excepto los espectáculos infantiles que son a seis euros.

Además, si se asiste en grupo de diez o más personas, existe una entrada reducida a siete euros para un mismo espectáculo. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com y en las Taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes.