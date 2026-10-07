El Centro Cultural Miguel Delibes acoge este sábado el espectáculo de danza 'Daydreams' - CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acoge este sábado, 10 de octubre, a las 20.00 horas, el espectáculo de danza 'Daydreams', a cargo de la compañía Cidanz Producciones. La representación se enmarca en el 'Ciclo de Teatro en el Delibes - VI Comunidad a escena', una iniciativa desarrollada en colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León y ARTESA que ofrecerá un total de 12 propuestas de artes escénicas y diferentes pases de MicroEscena hasta el próximo mes de diciembre.

La obra 'Daydreams' se presenta como una propuesta escénica que reivindica asumir lo femenino como una sensibilidad necesaria para mejorar el mundo. A través de la danza, el montaje concibe lo femenino como un principio universal presente en todas las culturas y en la vida cotidiana, vinculándolo a la sensibilidad, la intuición, la adaptabilidad y la cooperación, sin reducirlo a estereotipos.

La propuesta explora estas cualidades mediante diversas coreografías que reflejan experiencias comunes de las mujeres con el objetivo de fomentar la empatía, la reflexión y el empoderamiento. Asimismo, la compañía recurre al humor, la emoción y la provocación para plantear una mirada conciliadora frente a la guerra de sexos y resaltar el valor de la danza como bálsamo ante la intolerancia.

De forma previa a la función en la Sala de Teatro Experimental, el foyer del espacio cultural albergará el cuentacuentos 'Memoria en mis alforjas', de Fernando Saldaña, dentro de la programación de MicroEscena. Esta actividad combina cuentos, teatro y magia a través de la figura de un vendedor de verdura que aprovecha la ausencia de clientes en un puesto de mercado para relatar leyendas de su tierra.

Las entradas para los diferentes espectáculos programados en el 'Ciclo de Teatro en el Delibes - VI Comunidad a escena' tienen un precio único de diez euros. Las localidades se pueden adquirir tanto a través de la página web oficial del recinto (www.centroculturalmigueldelibes.com) como en las propias taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes.