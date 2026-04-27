El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acoge este sábado 'Latidos', de la compañía Teatro Imposible

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acoge el espectáculo 'Latidos', de la compañía Teatro Imposible . - CCMD

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Teatro en el Delibes - VI Comunidad a escena', que se desarrolla en el Centro Cultural Miguel Delibes con 12 representaciones de artes escénicas y diferentes espectáculos de MicroEscena hasta el mes de diciembre, regresa este fin de semana con el espectáculo 'Latidos', de la compañía Teatro Imposible. La programación ha sido definida en estrecha colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte con ARTESA.

Este sábado, 2 de mayo, a las 20.00 horas, en la Sala de Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes la compañía Teatro Imposible ofrecerá la citada obra, ganadora del Premio Fray Luis de León de Teatro.

'Latidos' es una obra de teatro creada y dirigida por Miguel Mota y producida por la compañía Teatro Imposible. Esta obra trata el tema de la relación entre el individuo y la sociedad a través de narrar la historia de amistad que surge entre un chico y hombre tras la visita de ambos a un parque.

Esta representación se proclamó ganadora del Premio Fray Luis de León de Teatro por recoger "su exacto punto de literatura y teatralidad". La interpretación estará a cargo de los actores Xiqui Rodríguez y Pablo Caballero, quienes actuarán junto al bailarín Joseph Arteaga.

En una ciudad pequeña, un hombre visita un parque para olvidarse de su vida rutinaria. Allí, se encontrará con un chico, con el que poco a poco, comenzará a entablar una relación de amistad. Hablarán de sus vidas, de sus miedos, de las estrellas, del destino, de Dios, hasta llegar a entablar una amistad que sobrepase los límites del parque y de sus propias vidas, pero hay algo que él aún no sabe.

Los espectáculos del 'Ciclo de Teatro en el Delibes - VI Comunidad a escena' tienen un precio de diez euros por entrada. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com y en las Taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes.