El 'Centro Europe Direct León' conmemora el Día de Europa con varias actividades junto a la comunidad universitaria

Archivo - El 'Centro Europe Direct León' conmemora esta semana el Día de Europa con varias actividades junto a la comunidad universitaria. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) conmemora durante esta semana el Día de Europa con una programación especial de actividades en torno al 9 de mayo, en un año especialmente relevante con motivo de la reciente puesta en marcha del Centro Europe Direct León, que refuerza su papel como espacio de información y participación en el ámbito europeo.

Este espacio está ubicado en el edificio de Servicios del Campus de Vegazana de la ULE y será visitado este miércoles por la rectora, Nuria González, antes del acto institucional de inauguración, que se celebrará en el Paraninfo de la Facultad de Veterinaria durante la entrega de premios del concurso fotográfico 'Tu mirada, tu Europa'.

El concurso, en el que han participado 50 personas, busca implicar a la ciudadanía en la celebración del Día de Europa 2026, que este año adquiere un significado especial al coincidir con el cuadragésimo aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea.

En este marco, el Centro Europe Direct León ha diseñado un programa de actividades abiertas a la comunidad en torno a la cultura, los valores y la ciudadanía europea, en colaboración con distintas redes europeas presentes en el ámbito universitario como Erasmus+, Eurodesk, las Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, la asociación estudiantil Aegee, la delegación de Equipo Europa o la figura de EU Careers Ambassador para el curso 2026-2027, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Entre las actividades previstas se incluyen propuestas interactivas con estudiantes internacionales sobre valores europeos a través de un Kahoot, dinámicas participativas para dar a conocer aplicaciones de utilidad en el entorno europeo en colaboración con Aegee, así como talleres de sensibilización ambiental.

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

En este contexto, el proyecto europeo Envihei (Student-centered learning for ENVIronmental sustainability at Higher Education Institutions), coordinado por la Universidad de León y financiado por el programa Erasmus+, impulsa la actividad 'Roots of Values, Seeds of Sustainability', en colaboración con el Centro Europe Direct León.

La actividad se celebrará este miércoles, 6 de mayo, de 10.00 a 13.00 horas en el hall de la Facultad de Veterinaria del Campus de Vegazana y propone un espacio participativo en el que la comunidad universitaria podrá reflexionar sobre la relación entre los valores fundamentales de la Unión Europea (dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y derechos humanos) y las competencias verdes del marco europeo GreenComp.

Durante la jornada se desarrollarán dinámicas colaborativas y retos creativos orientados a explorar cómo los valores europeos se conectan con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social.

ACTIVIDADES DE VISIBILIZACIÓN

Asimismo, en el marco de esta conmemoración, la comunidad universitaria participará también en distintas actividades de visibilización europea, como el embanderamiento de la muralla de León, la inauguración de la IX Miniferia Europa, el izado de la bandera de la Unión Europea y la lectura de los Decreta en distintas lenguas europeas por parte de estudiantes internacionales, que tendrá lugar el viernes 8 de mayo.

Durante la jornada del 9 de mayo, Día de Europa, la programación se trasladará a la calle Ordoño II, donde se celebrará la iniciativa 'Europa a pie de calle', una propuesta de difusión de información europea con la instalación de mesas informativas, reparto de material divulgativo y acciones de sensibilización sobre programas europeos dirigidos a la juventud, en la que también estará presente la Universidad de León a través del Centro Europe Direct León.