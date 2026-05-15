El centro histórico de Burgos se convierte en un gran centro floral inspirado en jardines y estilos de diferentes países

Autoridades y floristas se han congregado en el Espolón para inaugurar la fiesta. - AYUNTAMIENTO

BURGOS 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta de las Flores de Burgos convierte al centro histórico de la ciudad en un gran centro floral inspirado en jardines y estilos de diferentes países que reúne a 70 floristas y una treintena de voluntarios.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha subrayado en la inauguración esta festividad el acento de "ciudad" que tiene esta convocatoria que llega a su decimotercera edición tras una inversión municipal de 140.000 euros.

La programación incluye varias exposiciones florales, talleres formativos, actuaciones musicales, danza y circo o actuaciones musicales y actividades dirigidas a todos los públicos.

La exposición floral está distribuido en varios escenarios como son la Plaza Mayor, el Ayuntamiento, la Diputación, la subida por las escaleras de San Gil, en el Palacio de Capitanía, puente y Arco de Santa María, en el Templete del Espolón, la Catedral de Burgos y la Plaza del Rey San Fernando y en Gamonal en la zona peatonal de Francisco Grandmontagne.