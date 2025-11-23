El Centro Julián Sánchez 'El Charro' de Salamanca acoge la muestra de dibujos del certamen 'Los Derechos de la Infancia'

SALAMANCA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones del Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez 'El Charro' de Salamanca acoge hasta el 30 de noviembre la exposición de 528 dibujos del certamen escolar 'Los Derechos de la Infancia'.

La exposición, que podrá visitarse de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas y los sábados de 10.00 a 14.00 horas, corresponde a once centros escolares, entre los que se encuentran Antonio Machado, Buenos Aires, Campo Charro, Centro de atención a personas con discapacidad psíquica (CAMP), El Camino, Francisco Vitoria, La Milagrosa, Nuestra Señora de la Asunción, Reina Sofía, San Juan Bosco y Santa Catalina.

Esta exposición se lleva a cabo con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante esta jornada, el Teatro Unicaja ha acogido la representación del espectáculo 'Los Mussi' a cargo de Teatro Tyltyl para cerca de 350 escolares y docentes de tercero a sexto de Educación Primaria y de Educación Especial de centros que han participado en el certamen de dibujo.

Además, las ludotecas municipales desarrollarán diversas actividades orientadas a impulsar el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y social de los menores, con el propósito de "fomentar actitudes solidarias y de respeto a la diversidad, así como de promover la educación en valores como la coeducación, los derechos humanos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres".

SALAMANCA, CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA

Salamanca ostenta el distintivo de Ciudad Amiga de la Infancia, que reconoce a los municipios comprometidos en la promoción e implementación de políticas municipales a favor de los derechos de los niños, concedido por Unicef en el año 2016, renovado en 2021 y este año 2025.

En este sentido, destaca el "éxito" de los servicios municipales especializados de apoyo a la familia, información y formación de las personas que desempeñan funciones paternales y maternales, a quienes también se "facilita la conciliación familiar y laboral", con iniciativas como el Programa de Intervención con Familias, el programa Educar en Familia y la Escuela de Familia, con cerca de 500 padres y madres participantes.

También, las ludotecas municipales, aumentan en más de 600 las plazas durante el curso respecto al año pasado, para un total de 2.430 plazas, y en Navidad aumentarán en 176 plazas, hasta 618 en total, con el objetivo de "dar respuesta a las zonas de acción social con más demanda".

Por otro lado, el Ayuntamiento colabora con la asociación Aprome para "favorecer la protección de menores y con la Asociación Salmantina Contra el Bullying y Cyberbullying (Ascbyc) para prevenir el acoso escolar".

A través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y de la Escuela Municipal de Igualdad el año pasado participaron 4.587 escolares de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional en talleres de abordaje de violencia entre iguales.

A su vez, todas estas iniciativas se concretan en el III Plan de Familia, Infancia y Adolescencia, con vigencia hasta este año 2025, del que se han ejecutado 85 por ciento de las acciones.