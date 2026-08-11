El Centro Medioambiental San Nicolás de Ávila ofrece esta semana cine al aire libre y un taller de refugios de insectos

ÁVILA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Medioambiental San Nicolás del Ayuntamiento de Ávila ofrecerá esta semana una sesión de cine al aire libre y un taller de construcción de refugios de insectos, en el marco de su programación de verano.

Ambas actividades se realizarán en este espacio este jueves, 13 de agosto, primero con el taller de construcción de refugios de insectos, una actividad destinada a toda la familia que se desarrollará desde las 10.00 horas.

El objetivo de esta iniciativa es el de construir e instalar refugios para ayudar al grupo de los insectos a realizar sus puestas y refugiarse en periodos desfavorables, según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Los participantes, después de una breve charla sobre la importancia y tipología de estas infraestructuras y conocer los lugares adecuados donde instalarlas, además del mantenimiento necesario, construirán un refugio de insectos que podrán llevarse para instalarlo posteriormente.

Con una duración aproximada de una hora y media, esta actividad es de carácter gratuito y para participar es necesario inscribirse a través de un correo electrónico a cmasannicolas@ayuntavila.com

También este jueves, a las 22.00 horas, se desarrollará una nueva sesión del ciclo Cine en el Jardín, en el jardín del Centro Medioambiental San Nicolás, con la proyección de la película 'Islandia, el imperio de la naturaleza', una producción que invita a hacer un recorrido por esta isla única.

El documental presentará un lugar dominado por la naturaleza en el que volcanes, glaciares, campos de lava, fiordos, cañones y grandes cascadas construyen un paisaje joven y extremo, "un mundo en permanente transformación en el que las mismas fuerzas que lo crearon siguen escribiendo su historia".

Producido por 1080 y recientemente estrenado, el documental está dirigido por Carlos Pérez y la entrada a la actividad es gratuita.