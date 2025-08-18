El centro ocupacional Cosamai de la Diputación de León habilita 75 camas para acoger afectados por los incendios

Imagen del centro ocupacional Cosamai, de la Diputación de León.
Imagen del centro ocupacional Cosamai, de la Diputación de León. - DIPUTACIÓN
Publicado: lunes, 18 agosto 2025 18:45
LEÓN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro ocupacional Cosamai, gestionado por la Diputación de León, ha habilitado un total de 75 camas para la acogida de personas desalojadas de su vivienda debido a los incendios forestales que están afectando a la provincia.

Se trata en su mayoría de vecinos con necesidades especiales y que requieren una atención más individualizada, como es el caso de mayores, personas con algún problema médico, embarazadas y niños, con la intención de que las unidades familiares "se mantengan unidas", explica la institución provincial a través de sus redes sociales.

En la mañana de este lunes eran 61 las personas que habían llegado al centro, a las que se prevé que se sumen más a medida que avanza el día. Proceden principalmente de Santa Colomba de Somoza, Turienzo, Lucillo, Filiel, Valdemanzanas y Tabladillo, entre otras localidades.

La Diputación de León, a través del área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, que encabeza el diputado Francisco Javier Álvarez, así como la propia dirección del centro, han agredecido "la implicación y esfuerzo de todos los trabajadores, que se han volcado desde el minuto uno en prestar una atención integral a estas personas manteniendo al mismo tiempo la que ofrecen a todos sus residentes".

