El centro ocupacional Cosamai de la Diputación de León habilita 75 camas para acoger afectados por los incendios

LEÓN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro ocupacional Cosamai, gestionado por la Diputación de León, ha habilitado un total de 75 camas para la acogida de personas desalojadas de su vivienda debido a los incendios forestales que están afectando a la provincia.

Se trata en su mayoría de vecinos con necesidades especiales y que requieren una atención más individualizada, como es el caso de mayores, personas con algún problema médico, embarazadas y niños, con la intención de que las unidades familiares "se mantengan unidas", explica la institución provincial a través de sus redes sociales.

En la mañana de este lunes eran 61 las personas que habían llegado al centro, a las que se prevé que se sumen más a medida que avanza el día. Proceden principalmente de Santa Colomba de Somoza, Turienzo, Lucillo, Filiel, Valdemanzanas y Tabladillo, entre otras localidades.

La Diputación de León, a través del área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, que encabeza el diputado Francisco Javier Álvarez, así como la propia dirección del centro, han agredecido "la implicación y esfuerzo de todos los trabajadores, que se han volcado desde el minuto uno en prestar una atención integral a estas personas manteniendo al mismo tiempo la que ofrecen a todos sus residentes".