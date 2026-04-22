Un centro de Valladolid y otro de Salamanca se alzan con la victoria del certamen de 'Lectura en Público'

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Alonso Berruguete' de Valladolid y el Instituto de Educación Secundaria (IES) 'Vaguada de la Palma' de Salamanca se han alzado con el X certamen de 'Lectura en Público', organizado por la Consejería de Educación en las modalidades de Educación Primaria y Secundaria.

En esta última etapa del concurso, han participado 18 centros educativos, ganadores en sus respectivas provincias, pero en las anteriores fases más de 1.900 estudiantes de 199 centros docentes -119 de Primaria y 80 de Secundaria Obligatoria- han competido en esta iniciativa, detalla la Junta a través de un comunicado.

Además, también se ha distinguido con dos premios individuales a quienes mejor han leído: Lucas Rellán del CEIP 'Compostilla' de Ponferrada, en León, y Alejandro Miguel Rebollo del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) 'Canal de Castilla' de Villamuriel de Cerrato, en Palencia.

Así, en la categoría A (5º y/o 6º de Primaria) han competido, además del centro ganador, el CEIP 'La Moraña' (Arévalo, Ávila), CEIP 'Mencía de Velasco' (Briviesca, Burgos), CEIP 'Compostilla' (Ponferrada, León), Centro Concertado (CC) 'Santo Ángel' (Palencia), CEIP 'Santa Teresa' (Salamanca), CEIP 'Villalpando' (Segovia), Centro Concertado (CC) 'Santa Teresa de Jesús' (Soria) y CEIP 'Ntra. Sra. de la Paz' (Villaralbo, Zamora).

Por su parte, en la categoría B (3º de ESO) han disputado la final, además del instituto que ha vencido, el IES 'Aravalle' (El Barco de Ávila, Ávila), IES 'Cardenal López de Mendoza' (Burgos), IES 'Juan del Enzina' (León), IESO 'Canal de Castilla' (Villamuriel de Cerrato, Palencia), IES 'Jaime Gil de Biedma' (Nava de la Asunción, Segovia), Colegio 'Santa Teresa de Jesús' (Soria), IES 'Alejandría' (Tordesillas, Valladolid) e IES 'Claudio Moyano' (Zamora).

Este curso 2025-2026, las fases provinciales del certamen se han centrado en obras narrativas del escritor británico Roald Dahl. Ahora, en la fase autonómica, los estudiantes han leído textos de autores de Castilla y León, Gustavo Martín Garzo, Pilar Fraile, Germán Delibes, Cristina Leyva, Begoña Ruiz, Ignacio Sanz, David Fernández Sifres, Beatriz Berrocal, Pilar Lozano, José María Lebrero Vecino, Pilar Mateos, Jesús Carazo, José Mª Merino, Elvira Sastre, Rocío Rueda y Miguel Delibes.

"En definitiva, se trata de un recital orientado a cumplir los objetivos establecidos en el Plan de Lectura de Castilla y León: por un lado, leer para aprender, ya que la fluidez, la entonación adecuada y una correcta secuenciación en la lectura en voz alta favorecen el desarrollo de la comprensión lectora; y, por otro, leer para expresarse mejor, puesto que la lectura expresiva otorga pleno significado a los textos escritos", finaliza el comunicado.