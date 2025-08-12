Los centros del CSIC en CyL captan más de 4,6 millones para proyectos y la contratación de 11 investigadores

VALLADOLID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los centros propios y mixtos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Castilla y León han conseguido una financiación total que supera los 4,6 millones en la última convocatoria de proyectos de Generación de Conocimiento del Plan Estatal de I+D+i, lo que permitirá desarrollar 19 nuevos proyectos e incorporar once nuevos investigadores en formación.

Estas ayudas, concedidas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), refuerzan la actividad científica de excelencia que se lleva a cabo en la comunidad en áreas tan diversas como biomedicina, biotecnología, agroalimentación o ciencias medioambientales, detallan desde el CSIC a través de un comunicado.

La delegada Institucional del CSIC en Castilla y León, Mar Siles, ha destacado que estos resultados "reafirman el alto nivel de la comunidad científica del CSIC en Castilla y León, que sigue captando fondos competitivos de I+D a la comunidad, especialmente en una convocatoria tan exigente y selectiva".

Asimismo, ha subrayado que esta financiación "permitirá desarrollar proyectos punteros en ámbitos estratégicos y seguir formando a nuevos investigadores, lo que refuerza el papel del CSIC como motor de la Ciencia que se desarrolla en Castilla y León".

En el caso del Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG, centro mixto CSIC-Universidad de Salamanca), ha sido beneficiario de siete proyectos con una financiación de 1,4 millones de euros y tres contratos predoctorales. Los investigadores Andrés Clemente, Alfonso Fernández, Álvaro Sánchez, Cristina Martín, Pedro San Segundo, Sergio Rincón y Yolanda Sánchez liderarán estos proyectos, que permitirán además la incorporación de tres investigadores predoctorales, reforzando la formación de talento en colaboración con la Universidad de Salamanca.

Por otro lado, el Centro de Investigación del Cáncer (CIC, centro mixto CSIC-Universidad de Salamanca) ha obtenido seis proyectos con una financiación global de 1,5 millones de euros, que incluyen tren contratos predoctorales. Entre estos proyectos, destacan los liderados por Xosé R. Bustelo (462.875 euros) e Isidro Sánchez (456.625 euros), situados entre los mejor dotados a nivel nacional.

También destacan los de Atanasio Pandiella, María Esther Castellano, Luis Francisco Lorenzo y el equipo formado por Andrés Avelino Bueno y María Sacristán. Los proyectos abarcan desde nuevas terapias frente a tumores hematológicos hasta el estudio de mecanismos moleculares implicados en el desarrollo del cáncer, detalla el comunicado.

Asimismo, el Instituto de Biomedicina y Genética Molecular (IBGM, centro mixto CSIC-Universidad de Valladolid) ha conseguido tres proyectos con una financiación total mayor a un millón de euros, que incluyen dos contratos predoctorales.

Estas investigaciones lideradas por los equipos de María del Carmen García Rodríguez y Mariano Sánchez Crespo, Carlos Villalobos Jorge y Lucía Núñez Llorente, y Omar Motiño García-Miguel, abordarán nuevas dianas farmacológicas para enfermedades infecciosas e inflamatorias, los mecanismos de remodelado del calcio intracelular en cáncer y envejecimiento neuronal o el papel de la proteína ACBP/DBI en el colangiocarcinoma.

VARIABILIDAD GENOTÍPICA DEL TRIGO

Por su parte, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) ha obtenido dos proyectos por un total de 337.000 euros y un contrato predoctoral. El investigador Rubén Vicente dirigirá EARomics, centrado en la variabilidad genotípica del trigo para mejorar su rendimiento, mientras que Carmen Sánchez Cañizares liderará BRIDGES, orientado a comprender las interacciones bacterianas en entornos de crecimiento dinámicos.

Finalmente, el Instituto de Ganadería de Montaña (IGM, centro mixto CSIC-Universidad de León) desarrollará el proyecto coordinado ANCOR, con una financiación de 369.000 euros, incluyendo un contrato predoctoral. Liderado por María Martínez Valladares (CSIC) y Rafael Balaña Fouce (Universidad de León), el estudio abordará el impacto ambiental y sanitario del uso de fármacos antihelmínticos en pequeños rumiantes, evaluando su papel en la aparición de resistencias y su acumulación en ecosistemas de pastoreo.