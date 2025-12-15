Los centros del Servicio de Participación Ciudadana de Valladolid acogerán 35 espectáculos de magia estas Navidades

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, presenta la segunda edición de 'Participa en la Navidad con Magia'. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los centros dependientes del Servicio de Participación Ciudadana de Valladolid acogerán 35 espectáculos de magia, protagonizados por 18 artistas, en el marco de la programación navideña impulsada por la Concejalía.

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha presentado este lunes, 15 de diciembre, la segunda edición del programa 'Participa en la Navidad con Magia', que llenará de "ilusión y fantasía" estos espacios.

La programación, destinada a público infantil y familiar, invita a sumergirse en el espíritu navideño con un completo ciclo de 35 espectáculos de magia, a cargo de 18 artistas diferentes, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press..

El programa comenzará este sábado, 20 de diciembre, y finalizará el miércoles 7 de enero, mientras todas las funciones arrancarán a las 18.00 horas.

Se llevarán a cabo en la red de Centros Cívicos, así como en los Centros Municipales (Pinar de Antequera, Puente Duero, Las Flores y La Overuela) y en los Centros de Iniciativas Ciudadanas (Santiago López, Segundo Montes, Natividad Álvarez Chacón, Conde Ansúrez y El Empecinado).

La entrada para asistir a los espectáculos, que en su primera edición recibieron a unas 2.600 personas, es libre hasta completar aforo. La programación se puede consultar en la página web del Ayuntamiento, https://www.valladolid.es/participa/es .