Los centros turísticos de la Diputación cierran 2025 con un balance "muy positivo" con 202.836 visitantes

Los centros turísticos de la Diputación cierran 2025 con un balance "muy positivo" tras alcanzar los 202.836 visitantes - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los centros turísticos gestionados por la Diputación de Valladolid han cerrado el año 2025 con un balance "muy positivo" tras alcanzar un total de 202.836 visitantes, lo que consolida estos espacios como uno de los principales motores de atracción turística y cultural de la provincia.

El Museo Provincial del Vino, ubicado en Peñafiel, se mantiene un año más como el centro más visitado, con 73.114 turistas, lo que vuelve a asegurar su papel como referente del enoturismo en Castilla y León.

Le sigue el Canal de Castilla, que ha registrado 28.485 visitantes, con un creciente interés por el turismo de naturaleza, según ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El Valle de los Seis Sentidos, en Renedo de Esgueva, ha recibido 27.716 visitantes, destacando especialmente entre el público familiar, mientras que el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana (CIN Matallana) ha alcanzado los 21.571 visitantes, con una notable afluencia vinculada a actividades educativas y medioambientales.

Por su parte, el Museo del Pan, en Mayorga, ha contabilizado 18.311 visitas, y el Museo de las Villas Romanas, en Almenara de Adaja-Puras, ha sumado 15.799 turistas, lo que le convierte en uno de los principales reclamos del turismo arqueológico en la provincia.

Completan el balance el Castillo de Fuensaldaña, con 9.441 visitantes, y la Villa del Libro de Urueña, que ha recibido 8.399 personas a lo largo del año.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, la mayor parte de los turistas que han pasado por los centros de la Diputación durante 2025 proceden del ámbito nacional, con especial presencia de visitantes de Castilla y León, así como de comunidades cercanas como Madrid, País Vasco, Galicia y Asturias, a las que se suman turistas llegados de otros puntos de España y un número creciente de visitantes internacionales, especialmente en los espacios vinculados al enoturismo y al patrimonio cultural.

Asimismo, el balance anual pone de manifiesto la importancia del turismo escolar, que continúa siendo un pilar fundamental en centros como el Valle de los Seis Sentidos, Matallana o los museos temáticos.

También destaca el éxito de productos turísticos consolidados como el Tren del Vino y el Tren del Canal de Castilla, que han vuelto a registrar una alta demanda. A ello se suma la actividad del Club de Amigos de la Provincia, cuyos socios contribuyen de manera activa a la promoción, fidelización y difusión de la oferta turística provincial.