Los centros turísticos de la Diputación de Valladolid reciben más de 8.500 visitas en Semana Santa

Archivo - Museo Provincial del Vino de Peñafiel (Valladolid) - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los centros turísticos gestionados por la Diputación de Valladolid han recibido durante esta Semana Santa un total de 8.516, un balance "muy positivo" que "consolida estos espacios como uno de los principales motores de atracción turística y cultural de la provincia".

Según ha subrayado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press, el Museo Provincial del Vino, ubicado en Peñafiel, ha sido el centro más visitado, con 2.966 turistas, lo que vuelve subraya su papel como "referente" del enoturismo en Castilla y León.

Le sigue el Valle de los Seis Sentidos, en Renedo de Esgueva, que se ha convertido en una opción para la conciliación familiar durante las vacaciones escolares de Semana Santa al registrar 2.867 visitantes.

Asimismo, el Canal de Castilla ha recibido la visita de 727 personas durante esta semana en la que los turistas también han optado por la naturaleza de la provincia.

Por su parte, el Interpretación de la Naturaleza de Matallana (CIN Matallana) ha alcanzado los 580 visitantes, con una notable afluencia vinculada a actividades educativas y medioambientales, entre ellas el campamento de Semana Santa.

Además, el Museo del Pan, en Mayorga, ha contabilizado 454 visitas, y el Castillo de Fuensaldaña, 363, mientras el Museo de las Villas Romanas, en Almenara de Adaja-Puras, ha recibido 317 visitas y la Villa del Libro de Urueña, a 242 personas.

A esto se lo suman los 1.092 visitantes que han visitado el Palacio Pimentel, en su mayoría procedentes de Castilla y León, con gran presencia de visitantes de otras comunidades como Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, entre otras, tal y como ha destacado la Diputación, que también ha puesto en valor el número de turista internacionales de Europa y América.

Para la institución provincial, el balance pone de manifiesto la "importancia del turismo pensado para el disfrute de los más pequeños", "pilar fundamental" en centros como el Valle de los Seis Sentidos, Matallana o los museos temáticos.

A ello se suma la actividad del Club de Amigos de la Provincia, cuyos socios contribuyen "de manera activa" a la promoción, fidelización y difusión de la oferta turística provincial, ha concluido.