CEOE aplaude el fin de una época "difícil" en Diálogo Social y ve "desacertado" que Vox llame "comegambas" a CCOO y UGT

VALLADOLID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha señalado que los dos años y medio de Gobierno de coalición de PP y Vox en la Comunidad han supuesto una época "difícil" para negociar en el marco del Diálogo Social y ha afirmado que considera "desacertado" que, en este periodo, se haya "elevado el tono" con calificativos en los que Vox se refería a los sindicatos como "comegambas".

Aparicio ha afirmado, en una entrevista concedida a Europa Press, que durante la duración del mencionado Ejecutivo de coalición hubo un "problema" debido a que mientras el PP sí cree en el Diálogo Social, la otra parte, Vox, "no creía". "A nadie le puedes obligar a sentarse a una mesa a negociar algo en lo cual no cree", ha reflexionado.

En este sentido, ha reconocido que ha sido una época en la que ha sido "difícil negociar" y han tenido que "romper barreras", como explicar lo que representaba la patronal y el Diálogo Social, que "beneficia a las empresas, los trabajadores y fundamentalmente a los ciudadanos de Castilla y León".

Sobre su acción ante esta situación, Aparicio ha detallado que desde CEOE se ha "respetado" a "cada uno" las "creencias" porque considera que se tiene que "trabajar con ello". "Aunque no creían en el Diálogo social y tuvimos algún encontronazo, hemos trabajado con Vox en muchos temas que son lógicos para las buenas relaciones a nivel general de todos, pero fundamentalmente de las expectativas del Gobierno en normativa, así como en apoyar a colectivo, proyectos y programas beneficios", ha detallado.

Al respecto, ha apuntado a "consecuencias positivas" que "han dado frutos" tras priorizar "colaborar con mucho esfuerzo y dedicación, independientemente de "los gobiernos, sean del color que sean y piensen como piensen". "Trabajar con el Gobierno de turno es nuestra obligación", ha aseverado.

Así, ha ensalzado iniciativas logradas, como la relacionada con el impulso del sector de la moda en Castilla y León, que, si bien se llevó a cabo cuando ya se había roto el Gobierno de PP y Vox --julio de 2024--, se empezó antes y ha permitido descubrir un sector "muy resiliente" en la Comunidad, pero a la vez "escondido".

"Hemos sacado a la luz un potencial tremendo. Es un sector a tener muy en cuenta dentro de Castilla y León", ha agregado al respecto, para, por otro lado, condenar que durante el mencionado periodo se elevase el tono y hubiese enfrentamientos en el marco de la relación entre los agentes económicos y el Ejecutivo autonómico.

En concreto, ha rechazado los calificativos de Vox hacia los sindicatos, como el de "comegambas" utilizado por el exconsejero de Industria, Empleo y Comercio, Mariano Veganzones, representante entonces de Vox, una acusación que le valió al dirigente que CCOO le interpusiese una querella, de la que se le absolvió.

"Para mí eso es desacertado, porque creo que no se puede tildar a nadie de esos temas", ha expresado el presidente de la CEOE, quien ha recordado que la Constitución recoge que la patronal y los sindicatos son "representantes" con una "misión, unas funciones y una responsabilidad", por la que se tienen "unos gastos".

Al respecto, ha recordado que en el Diálogo Social, cuando están abiertas las mesas, se tiene a "cuatro o cinco personas que están negociando los temas pendientes", lo que implica que en ese tiempo no realizan el trabajo de sus propias organizaciones, en su caso en "pro de los empresarios, el crecimiento económico o la creación de empleo".

"En ese sentido, no creo que (comegambas) sea el término más adecuado para tratar de afear si no te gusta la conducta de alguien. Todo ese tono, nosotros lo tratamos de evitar siempre, no queremos entrar en esos temas y realmente no nos gustan, aunque señalen a otros", ha indicado.