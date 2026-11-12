La CEOE asegura que mantiene un diálogo fluido con los sindicatos en CyL que se retomará tras las elecciones del 29N

Archivo - Imagen de archivo del presidente de la CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

LEÓN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Castilla y León, Santiago Aparicio, ha asegurado que la patronal mantiene un diálogo fluido con las organizaciones sindicales que se retomará tras los comicios electorales del 29 de noviembre.

Al respecto, ha puntualizado que hay abiertas mesas de trabajo conjuntas que en estos momentos están paralizadas por el proceso electoral y ha confiado en retomar las reuniones a partir del día 30 de noviembre. "La relación es normal, es la de siempre", ha recalcado.

En cuanto a la reactivación de los conflictos laborales en las últimas semanas, ha señalado que es una cuestión que se vive todos los años: "Estamos sentados negociando en las mesas que tenemos abiertas con los sindicatos y es una negociación colectiva de un sector muy concreto, que pueden ser provinciales, regionales o nacionales", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que cuando una negociación se prolonga mucho a veces no se pueden frenar las movilizaciones "porque los sindicatos no ven colmadas sus expectativas". "Nosotros vemos que están más que colmadas y resulta que hay que dialogar todavía mucho más para llegar a un acuerdo. Eso suele pasar habitualmente durante todos los años en algún convenio colectivo que se está negociando, o sea que es algo habitual", ha reiterado.

Santiago Aparicio se ha pronunciado de este modo en León, acompañado por el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), Juan María Vallejo, antes de celebrarse la reunión de la Junta Directiva de CEOE Castilla y León.