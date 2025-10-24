CEOE CyL valora la "positiva evolución" pero reconoce una "incertidumbre fiscal" que afecta a la creación de empleo

VALLADOLID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León valora los datos de la EPA que se han conocido este viernes pero considera que a pesar de esta "positiva evolución" en el último año, "se mantiene un entorno de incertidumbre regulatoria y presión fiscal, factores que afectan de manera directa a las decisiones de inversión y a la creación de empleo".

Asimismo, la patronal ha aseverado que las políticas económicas y presupuestarias "deben orientarse a favorecer la actividad empresarial" y ha advertido de que "cualquier incremento de la presión fiscal tendría una repercusión negativa sobre la generación de empleo y el crecimiento económico".

Al respecto, tras la reciente presentación del Proyecto de Presupuestos de Castilla y León para 2026, CEOE CyL valora "el esfuerzo realizado por la Junta en el mantenimiento de una fiscalidad moderada" al tiempo que ha defendido, "la necesidad de priorizar políticas orientadas a reforzar la productividad, la competitividad y la capacidad de contratación de las empresas, en un marco estable y favorable".