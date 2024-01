CEOE CyL ve "lógica" la prórroga de los Presupuestos: "Hay parámetros que dependen de las cuantías del Gobierno"

VALLADOLID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ve "lógica" la prórroga de los Presupuestos Generales de Castilla y León para 2023 porque hay parámetros en las cuentas regionales que "dependen también de las decisiones y de las cuantías" que el Gobierno tenga en sus presupuestos.

"Lógicamente nos gustaría a todos siempre tener unos presupuestos nuevos, pero en el Gobierno de España no hay presupuesto y hay algunos temas que en el presupuesto regional dependen también de lo que haga en su presupuesto el Gobierno de España", ha trasladado Aparicio en una entrevista concedida a Europa Press.

Así, Aparicio ha recalcado que la "pura lógica" ha llevado a la prórroga de las cuentas regionales, a pesar de que la sociedad "siempre" espera que haya presupuestos nuevos porque "es así el funcionamiento normal de cualquier institución" y cada año son diferentes "las necesidades y los gastos que hay que hacer".

"Todo eso hay que acoplarlo", ha apuntado el presidente de los empresarios, que ha apuntado que en estas circunstancias es "difícil" hacerlo sin conocer las decisiones y las cuantías que detallan las cuentas del Ejecutivo central.

En cuanto a las perspectivas para el próximo año, Aparicio ha pronosticado un primer trimestre "similar" a este fin del 2023 y ha apuntado que "es muy importante que la inflación se modere para que los tipos de interés bajen y así la inversión vuelva otra vez". "La inflación es fundamental que baje, porque la inversión a porcentajes altos lo que hace es que los precios suban y la inversión se ralentice y la creación de empleo se ralentiza", ha recalcado.

"NOS ESTÁ PONIENDO LAS COSAS DIFÍCILES"

Asimismo, ha hecho referencia a la "incertidumbre" del panorama geopolítico, tanto a nivel nacional como mundial; y, en concreto, dentro de España a nivel de impuestos con el actual Gobierno: "Para las empresas nos está poniendo las cosas bastante difíciles".

A renglón seguido, ha recalcado que las decisiones del Ejecutivo central en muchas materias no ayudan a mejorar la situación. "Lógicamente, nos tenemos que amoldar, como siempre hemos hecho, a la situación en la que estemos en cada momento. Pero esperemos que las cosas vayan mejorando poco a poco", ha apostillado.

No obstante, el representante de los empresarios en la región ha recalcado que desde CEOE son "por naturaleza optimistas". "Si no, no seríamos empresarios", ha añadido, mientras ha apuntado que "cuando hay que asumir riesgos importantes para crear una empresa y para invertir y para crear empleo, pues lógicamente" son "optimistas".

"Siempre tenemos la esperanza de que eso sea así, de que esos conflictos acaben de una vez, se empiece a moderar la inflación, los precios empiecen a bajar, tanto de las materias primas como de la electricidad, como del transporte", ha añadido.

Aparicio ha subrayado que la economía se ha ido ralentizado durante este 2023 y con ella la inversión ha caído, así como las importaciones y las exportaciones, si bien en Castilla y León han descendido "menos que la media española".

FUGA DE EMPRESAS

Respecto a las empresas que están optando por establecerse en otros países de la Unión Europea, Aparicio ha explicado que en España "las empresas están sin margen de maniobra" y que, sumado a la presión fiscal, está el hecho de la simplificación administrativa que encuentran en otros países.

"Esto hace que tengamos una merma muy importante de nuestros beneficios. Y, por otro lado, también están las cotizaciones sociales subiendo constantemente. Las empresas que están creadas para crear inversión, para crear riqueza y para crear puestos de trabajo, lo único que están consiguiendo es que tengan que cerrar", ha deslizado Aparicio.

Y es que, a su juicio, la situación de España para tener una empresa "es quizá la peor de la Unión Europea".

"Estamos obligados al cumplimiento de una serie de normas que te hacen que realmente la rentabilidad que tú puedas tener en tu empresa la pierdas, porque tienes que tener los asesores adecuados para cumplir con esa normativa", ha señalado.

En este sentido, ha advertido que España se va a quedar en una situación "comprometida" porque está en una situación en la que si pueden irse a otros países para tener mejores condiciones fiscales, laborales y mejores condiciones organizativas, pues realmente lo van a hacer.