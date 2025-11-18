CEOECyL traslada a Nicanor Sen su "preocupación" por la "multirreincidencia" de robos en comercios

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Comercio de CEOE Castilla y León ha trasladado al delegado del Gobierno, Nicanor Jorge Sen Vélez, su "preocupación por la creciente problemática del hurto multirreincidente" que afecta al comercio de la Comunidad.

La delegación empresarial estuvo encabezada por la presidenta de la Comisión, Laura del Palacio; el secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban; y la secretaria general adjunta, Natalia Martín.

Durante la reunión, los representantes del sector trasladaron su "profunda preocupación" por el notable incremento de los hurtos cometidos de manera reiterada y organizada en establecimientos comerciales, detalla en un comunicado.

Esta modalidad delictiva, ejercida por individuos que actúan de forma sistemática, está provocando "importantes perjuicios económicos al comercio, con pérdidas cuantiosas, además de un considerable coste para la administración en materia policial y judicial".

Según han expuesto, la situación se ha agravado en los últimos meses y ha obligado "a muchas empresas a reforzar sus sistemas de seguridad ante la inminente campaña navideña, periodo especialmente sensible para este tipo de incidentes".

El delegado del Gobierno ha expresado su disposición "a mantener un diálogo continuo y a colaborar estrechamente con el sector empresarial para estudiar medidas que refuercen la prevención y la coordinación institucional frente a esta problemática creciente".

CEOE Castilla y León ha valorado el encuentro y ha subrayado "la importancia de intensificar la cooperación entre las administraciones públicas y el tejido empresarial para avanzar hacia un comercio más seguro, que proteja la actividad económica y refuerce la confianza de consumidores y empresas en toda la Comunidad".