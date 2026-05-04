Cerca de 2.000 estudiantes estadounidenses se forman en la delegación de la Universidad de Washington en León desde 2010

El alcalde de León, José Antonio Diez, con estudiantes de español que participan en el programa de primavera de la Universidad de Washington León Center y el Centro de Idiomas de la ULE y alumnos becados del programa Spain Cultural Studies. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 4 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 2.000 estudiantes estadounidenses se han formado en la delegación de la Universidad de Washington en León, ubicada en el Palacio del Conde Luna, desde el año 2010.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido este lunes a un grupo de estudiantes de español que participa en el programa de primavera que desarrollan la Universidad de Washington León Center y el Centro de Idiomas de la Universidad de León (ULE) y al grupo de estudiantes becados que participan en el programa Spain Cultural Studies, encabezado por Lillian Ortiz-Self, miembro de la Cámara de Representantes del Estado de Washington.

Los alumnos han estado acompañados del director de la UW León Center, Tony Geist, y por el coordinador, Santos Rodríguez, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

José Antonio Diez les ha dado la bienvenida a la ciudad de León y les ha invitado a disfrutar de ella en un acto en el que también ha destacando la importancia de León como Cuna del Parlamentarismo, el legado histórico y patrimonial que atesora, sus costumbres, tradiciones y sus gentes.

El alcalde también ha resaltado que León es "una de las mejores ciudades" para aprender español y vivir, al tratarse de una de las ciudades mejor consideradas de España por su calidad de vida, "viva, dinámica".