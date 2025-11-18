Cerca de 2.500 mujeres han pasado por el programa PEMCYL, que cumple una década.

ÁVILA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Programa Empleo Mujer Castilla y León de la Junta, llevado a cabo con la Fundación Santa María la Real, cumple diez años y en este tiempo han pasado por él 2.442 mujeres.

Son datos aportados por la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que en la tarde de este martes ha acudido a la inauguración del acto de celebración de este décimo aniversario en el Palacio de Los Serrano, en Ávila.

El programa es "especial porque precisamente apuesta por las mujeres más vulnerables", ha señalado, con el fin de ayudarlas a "conseguir un empleo". Mujeres de "sectores especialmente vulnerables, que viven en el mundo rural, tan amplio en Castilla y León; a mujeres que han sido víctimas de violencia machista y también a mujeres que dejaron de trabajar para dedicarse al cuidado de familiares" y a las que luego les cuesta más reincorporarse al mercado laboral.

De las cerca de 2.500 mujeres que han pasado por el programa estos diez años, 991 eran víctimas de violencia machista y de ellas 1.108 han encontrado un empleo, 16 han sido emprendedoras y 266 han adquirido el título de capacitación, ha dicho la consejera. Estos datos demuestran, ha señalado, que "apostar por la formación es generar oportunidades en Castilla y León, uno de los compromisos del presidente Mañueco", al igual que apostar por el territorio y las mujeres, por generar oportunidades en Castilla y León, y por las mujeres del mundo rural, que conforman un 48% de esta población femenina.

En el programa también han participado 194 empresas, ya que en estos programas se hace un seguimiento personalizado de cada una de ellas, "vinculándolas al mercado laboral precisamente en el territorio a través de las distintas empresas que participan".

El número se ha incrementado estos años, al igual que ha variado la temática de los itinerarios, a los que la Junta se ha adaptado igual que Santa María la Real, dependiendo de lo que han ido demandando las empresas.

Los últimos itinerarios en los que se está trabajando tienen una duración aproximada de 50 horas y abordan las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial.

Para este programa se han destinado cerca de dos millones de euros en estos años, "y el compromiso de que el programa seguirá, se seguirá modernizando, se seguirá actualizando y adaptándose a las nuevas circunstancias que vayan demandando las empresas" así como al incremento de su financiación.