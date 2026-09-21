Cerca de 300 deportistas participarán en Palencia en el XXXIX Campeonato Autonómico de Deportes Autóctonos

Presentación del XXXIX Campeonato Autonómico de Deportes Autóctonos de Castilla y León 2026 . - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XXXIX Campeonato Autonómico de Deportes Autóctonos de Castilla y León 2026 reunirá en Palencia a cerca de 300 deportistas sénior el próximo 27 de septiembre. El parque de las Huertas del Obispo será el escenario de la competición organizada por la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León, en colaboración con el Ayuntamiento de la Capital.

La cita será en el parque de las Huertas del Obispo. Se espera que participen unos 300 deportistas sénior, en categorías masculina y femenina, procedentes de las diferentes provincias de la Comunidad. La provincia de Palencia estará representada por unas 40 personas con sus tres clubs.

El campeonato comenzará a las 10.45 horas para disputar las diferentes pruebas. Habrá once modalidades de competición y seis de exhibición. Seguidamente, sobre las 13.00 horas, la plaza Mayor se convertirá en escenario de una especial exhibición de corta de troncos.

El delegado provincial de Juegos Autóctonos, Marco Antonio Medina, ha destacado durante la presentación que campeonato permitirá disfrutar de una amplia representación "del patrimonio deportivo tradicional castellano y leonés".

En este sentido, ha repasado el programa que contempla modalidades de competición como barra castellana, billar romano, bolo ribereño, bolo burgalés, bolo tres tablones, calva, rana, tanga-tarusa, bolo segoviano femenino, bolo llano palentino y corta de troncos, además de modalidades de exhibición como bolillos, bolo riañés, herradura, llave, mazas y monterilla. Además, ha recordado que el campeonato incluye pruebas individuales, por parejas y por equipos, dependiendo de cada modalidad.

Por su parte, el concejal de Deportes, ha subrayado el valor de una competición que va más allá de su vertiente estrictamente deportiva. "Los deportes autóctonos forman parte del patrimonio cultural, social y deportivo de Castilla y León, constituyendo prácticas transmitidas entre generaciones y estrechamente vinculadas con la historia y las costumbres de nuestros pueblos y ciudades", ha dicho.

Castro ha insistido también en que la celebración del Campeonato Autonómico supone una oportunidad para dar visibilidad a estas modalidades, favorecer su conocimiento entre las nuevas generaciones y reconocer la labor de federaciones, delegaciones, clubes y deportistas que trabajan para mantenerlas vivas.

Todos los organizadores han coincidido en destacar que el campeonato incorpora una importante dimensión de convivencia, al reunir en Palencia a representantes de las diferentes provincias de Castilla y León en torno al deporte y las tradiciones compartidas.

La competición contará así con diferentes categorías y formatos, con pruebas individuales, por parejas y por equipos. La organización contempla además la entrega de trofeos a campeones y subcampeones en las competiciones por parejas y equipos y a los tres primeros clasificados en las pruebas individuales, así como reconocimientos a campeones y subcampeones de las modalidades de exhibición.

La cita adquiere además un significado especial en 2026, año en el que Palencia ostenta el reconocimiento de Ciudad Europea del Deporte, incorporando a su programación un evento que representa una manera diferente de entender la práctica deportiva, vinculándola con la historia, las tradiciones y la convivencia entre generaciones.