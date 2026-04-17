Cerca de 550 niños de las Escuelas Deportivas Municipales entrenarán mañana en la plaza de San Marcos

LEÓN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 550 niños de diferentes centros escolares de la ciudad de León entrenarán este sábado 18 de abril en la plaza de San Marcos en una actividad organizada por las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) de Ajedrez, Boxeo Olímpico, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica y Tenis de Mesa.

Es una actividad enmarcada en el programa de actividades lúdicas de las EDM que se celebrará de 10.00 a 14.00 horas y que concentrará en la plaza de San Marcos a los jóvenes deportistas de estas cinco escuelas deportivas, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Bajo el título 'Entrenando en la calle', el objetivo es realizar una actividad novedosa con deportes que suelen desarrollarse en interior que se realizarán al aire libre, buscando que los niños disfruten practicando su deporte favorito en un lugar distinto al que están acostumbrados.

Por otro lado, esta actividad persigue la vinculación de las Escuelas Deportivas Municipales con los entornos históricos y monumentales de la ciudad. Como novedad, este año se ha elegido la plaza de san Marcos. Asimismo, también pretende dar a conocer cómo hacen deporte los niños habitualmente y el trabajo del día a día con sus monitores y monitoras.