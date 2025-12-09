Cerca de 90 músicos del Conservatorio de Música celebran este jueves el 'Soria Brass Christmas'

SORIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 90 músicos del Conservatorio Profesional de Música Oreste Camarca de Soria, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta, celebran este jueves 11 de diciembre la tercera edición del 'Soria Brass Christmas'.

Un acto que se celebrará a partir de las 19.00 horas en la plaza Mariano Granados de la capital, detallan desde la delegación de la Junta a través de un comunicado.

La cita reunirá a numerosos intérpretes de instrumentos de viento metal y percusión, en un festival navideño "ya consolidado en la agenda cultural soriana".

Con la celebración de este evento, el Conservatorio Profesional de Música de Soria vuelve a apostar por una propuesta musical "abierta y participativa".

En este sentido, la organización destaca que el encuentro no solo está dirigido al alumnado del centro, sino a cualquier persona que toque un instrumento de viento metal o percusión y desee compartir la experiencia, fomentando así la convivencia y el intercambio musical entre músicos de diferentes procedencias.

En esta edición, trompetas, trompas, trombones, bombardinos, tubas y diversos instrumentos de percusión se unirán para interpretar un variado repertorio propio de estas fechas.

A ellos se sumará además el grupo de batucada Kilombó, que aportará "ritmo, colorido y energía a una propuesta que pretende, un año más, hacer disfrutar de la música a todos los participantes y espectadores".

Alrededor de 90 músicos participarán en este encuentro, procedentes tanto de Soria capital como de numerosos municipios de la provincia, entre ellos El Burgo de Osma, Almazán, Golmayo y Tardelcuende, además de otras ciudades españolas como Toledo, Burgos y Valladolid.

El 'Soria Brass Christmas' surgió con el objetivo de visibilizar el trabajo de las agrupaciones de viento metal y crear un espacio de colaboración entre músicos de diferentes edades y procedencias El objetivo es remarcar "la importancia de acercar la música a la calle y al ciudadano", un aspecto que se mantiene como seña de identidad del evento y que este año volverá a estar presente gracias a la localización en pleno corazón de Soria.