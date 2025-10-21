CES y Consejo de la Juventud firman un protocolo de colaboración para el estudio conjunto y la presentación de informes

El Presidente Del CES, Enrique Cabero, Y La Del Consejo De La Juventud, Sandra Ámez, Han Rubricado El Documento Este Martes, 21 De Octubre. - CONSEJO DE LA JUVENTUD

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL) y el Consejo de la Juventud de Castilla y León (CJCyL) han firmado un protocolo de colaboración con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en el ámbito de la juventud, la participación y la mejora de las políticas públicas en la Comunidad.

El presidente del CES, Enrique Cabero, y la del Consejo de la Juventud, Sandra Ámez, han rubricado el documento este martes, 21 de octubre.

El acuerdo tiene por objeto concretar la colaboración entre ambas instituciones para el estudio conjunto y la presentación de informes y propuestas, en el ámbito de sus competencias, sobre la aprobación de normas, planes y medidas orientadas a la promoción de los derechos de las personas jóvenes.

La cooperación se centrará especialmente en cuestiones relacionadas con las relaciones laborales, las políticas de empleo, la protección social, los servicios públicos, la igualdad, el bienestar y la calidad de vida, según ha informado el Consejo de la Juventud en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, esta colaboración permitirá facilitar la inclusión de recomendaciones específicas en materia de juventud dentro del Informe anual sobre la situación económica y social de Castilla y León.

En virtud de este protocolo, el CES y el Consejo de la Juventud intercambiarán información sobre sus actividades y sobre los documentos que elaboren. Asimismo, el CES invitará a la organización juvenil a participar en las reuniones del Grupo de Enlace con la sociedad civil organizada.

Con este acuerdo, ambas instituciones "refuerzan su compromiso de trabajar de manera coordinada para que la voz de la juventud esté presente en el análisis y las recomendaciones sobre la situación social y económica de Castilla y León".