Las chapas que Adif ha instalado en el sur de Palencia son protecciones temporales y no pantallas acústicas definitivas

PALENCIA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las chapas que Adif está instalando en el sur de la ciudad son temporales, no las pantallas acústicas definitivas, según ha confirmado la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, después de una conversación mantenida con el presidente de Adif.

La regidora ha aclarado que se trata de una "medida provisional de protección" para cubrir la obra del acceso sur de la ciudad. "Es una obra conforme a los estudios informativos, que no interfiere para nada en el futuro soterramiento y que se está desarrollando con normalidad", ha matizado.

En este sentido, ha explicado que la obra está entrando en la ciudad y se han instalado esas chapas, mientras duren las obras, como medida de prevención para evitar posibles accidentes a viandantes y vehículos, a causa de los trabajos que se desarrollan en la vía.

El Ayuntamiento de Palencia había solicitado una reunión urgente con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) "ante el inicio de la colocación de pantallas acústicas en la zona sur de la ciudad".

Recordaba que, en la última reunión mantenida hace unos meses entre ambas administraciones en Madrid, Adif se comprometió a no instalarlas por la oposición del Consistorio capitalino.