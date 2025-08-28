Charla este viernes en Pola de Gordón (León) sobre un proyecto de la ULE para prevenir las caídas de personas mayores

LEÓN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una charla sobre la prevención de caídas será impartida este viernes, día 29 de agosto, a las 12.00 horas, en el Hogar del Pensionista del muncipio leonés de La Pola de Gordón, actividad enmarcada dentro del proyecto 'Muévete en el campo. Salud y bienestar a través del ejercicio en el entorno rural', creado por la estudiante del Grado en Enfermería de la Universidad de León (ULE) Paula Lombas Zapatero.

Asimismo, este proyecto se ha llevado a cabo a lo largo de los meses de julio y agosto y se encuentra en el marco de las Becas Ralbar 2025, que fueron convocadas por la institución académica con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell.

La estudiante ha explicado que el objetivo de esta iniciativa ha sido el de "fomentar la práctica regular de la actividad física en la población adulta, enseñando a que se muevan de manera segura y adaptada a su edad", en el que se ha combinado diferentes actividades como charlas, talleres y caminatas.

Además, Paula Lombas ha apuntado que "cada sesión ha tenido un enfoque diferente, pero todas con la misma finalidad: enseñar la importancia del movimiento, reforzar hábitos saludables y ayudar a perder el miedo a la actividad física".

Así, La Pola de Gordón es un pueblo de montaña integrado por 17 municipios que forma parte de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga y que cuenta con una población que apenas supera los 2.800 habitantes, tradicionalmente ligados a la minería, hasta su cierre hace unos años, y a tareas propias del campo.

Además, el envejecimiento y la despoblación que "sufre" la zona ha ocasionado que, según ha explicado la autora del proyecto Ralbar, "se haya generado un paulatino incremento del aislamiento y del sedentarismo", además de que los problemas de espalda, rodillas y articulaciones que han traído consigo frecuentes dolores ha animado a Paula Lombas a presentar su proyecto destinado a prevenir y tratar estas dolencias y mejorar la calidad de vida de la población afectada.

En el momento de hacer balance, la estudiante de enfermería de la ULE ha apuntado que la experiencia ha sido "muy favorable", ya que se ha apreciado "gran interés y participación" por parte de quienes han asistido a las actividades desarrolladas y, por ello, la joven ha expresado su agradecimiento "por el apoyo constante de la profesora asociada Elba; de Ana, encargada de las becas, y especialmente de Beni y Diego, de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, que le han acompañado día a día y han permitido organizar la información y que se ajuste a los horarios establecidos para las actividades en cada municipio".