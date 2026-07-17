La CHD declara de emergencia obras por 2,4 millones para llevar agua del Pontón Alto al Rancho del Feo y aliviar Revenga

Archivo - Embalse del Pontón Alto. - CHD. - Archivo

SEGOVIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha declarado de emergencia las obras necesarias para ejecutar una infraestructura provisional que permitirá bombear agua desde el embalse del Pontón Alto hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Rancho del Feo, en Segovia, que permitirá aliviar el consumo de agua del embalse de Revenga, que actualmente ha de suministrar agua a El Espinar, al encontrarse vacío el embalse de El Tejo desde hace meses.

La decisión ha formalizado el acuerdo que tomó la presidenta de la CHD el pasado 15 de julio, durante la reunión telemática que mantuvo con el alcalde de Segovia, José Mazarías, los representantes de la Mancomunidad de la Mujer Muerta y sus alcaldes (Las Navas de Riofrío, La Losa, Ortigosa del Monte y Otero de Herreros), y el alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, junto con la directora de la Agencia Estatal del Agua (Minsiterio de Tarnsición Ecológica), María Dolores Pascual.

La firma de la resolución llega tras el conjunto de actuaciones puestas en marcha por el organismo, a raíz del vaciado de seguridad del embalse de El Tejo, una circunstancia que ha obligado a abastecer al municipio de El Espinar desde el embalse de Puente Alta y que ha incrementado notablemente la presión sobre este sistema, del que depende el suministro de la parte alta de la capital segoviana.

La nueva infraestructura consistirá en una conducción provisional de aproximadamente cinco kilómetros entre el Pontón Alto y la ETAP del Rancho del Feo, dotada de un sistema de bombeo con capacidad para impulsar hasta 100 litros de agua por segundo.

Esta instalación reforzará el abastecimiento de agua potable a la parte alta de Segovia, a Revenga, a Hontoria y a su polígono industrial, así como a parte del municipio de Palazuelos de Eresma.

Al incorporar el recurso procedente del Pontón Alto, la nueva actuación permitirá a Segovia y Palazuelos tomar menos agua del embalse de Puente Alta, lo que ayudará a evitar problemas de suministro en episodios de escasez o de pérdida de calidad del agua.

INICIO INMEDIATO

La obra ha sido presupuestada en 2.423.938,22 euros, una inversión financiada íntegramente por la CHD. El plazo estimado de ejecución es de dos meses, si bien la declaración de emergencia ha permitido agilizar los trámites administrativos para que los trabajos puedan comenzar de forma inmediata tras la formalización del contrato correspondiente.

La resolución del organismo para declarar dicha emergencia recoge el informe técnico que el Ayuntamiento de Segovia trasladó el pasado 10 de julio, en el que se advertía que, pese a las medidas de ahorro y a las restricciones de consumo establecidas mediante bando desde el 27 de junio, la evolución del embalse de Puente Alta continuaba siendo preocupante debido al aumento del consumo provocado por las altas temperaturas y por el incremento de la población estacional.

El informe alertaba, además, del riesgo de pérdida de calidad del agua en caso de que continuara descendiendo el nivel del embalse. Según las conclusiones de la propia CHD, de mantenerse las condiciones actuales, Segovia entraría en fase de alerta por sequía en torno al 20 de agosto y alcanzaría la fase de emergencia aproximadamente un mes después.

Ante este escenario, el organismo estatal ha considerado imprescindible iniciar sin demora las obras de abastecimiento alternativo, que son clave para reforzar la garantía de suministro tanto en la capital como en los municipios del entorno.

La actuación se enmarca en una respuesta más amplia que la Confederación ha desplegado desde que se produjo el vaciado de seguridad de El Tejo. Hasta la fecha, el organismo ha rehabilitado más de 24 kilómetros de conducción entre el embalse de Puente Alta y El Espinar y ha construido un nuevo sistema de bombeo, con una inversión también financiada en su totalidad por la CHD. Con estas actuaciones, la Confederación ha asegurado que ha garantizado en todo momento el suministro de agua a la población afectada por el vaciado del embalse.

La intervención ha respondido, según ha explicado el propio organismo, exclusivamente a criterios de seguridad, interés general y garantía del suministro, con el objetivo de proteger a la población, evitar el desabastecimiento y facilitar una transición ordenada hacia el nuevo sistema de abastecimiento.

En este sentido, las administraciones implicadas han coincidido en la necesidad de impulsar una estrategia conjunta para modernizar las infraestructuras hidráulicas, optimizar la gestión del recurso hídrico y garantizar un suministro de mayor calidad y eficiencia para los municipios afectados por la situación derivada del vaciado de El Tejo.