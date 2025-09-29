CHD destina 5 millones de euros a proteger los ríos afectados por los incendios y a la restauración hidrológica-forestal

Archivo - Zonas calcinadas en el Parque de Las Médulas este mes de agosto. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha destinado cinco millones de euros para la reparación de daños y la protección del dominio público hidráulico afectado por los incendios registrados durante los meses de julio y agosto y ya ha iniciado las actuaciones para paliar el impacto del fuego en los cauces directamente afectados y en otros cauces asociados.

. Según los datos facilitados por EFFIS (European Forest Fire Information System), se han quemado unas 155.000 hectáreas en la demarcación y hay unos 1.715 kilómetros de ríos afectados.

Las provincias más castigadas por los fuegos han sido fundamentalmente Ourense y León, que concentran más del 65 por ciento de la superficie quemada en la cuenca durante este año, y de forma importante también las de Zamora, Salamanca, Palencia y Ávila.

Las labores que se están llevando a cabo tratan de evitar, por un lado, que la alta cantidad de cenizas existentes en el suelo de la superficie afectada por los incendios discurran por los cursos de agua, lo que provoca lo que se denomina 'eutrofización' de cauces, y por otro, ayudar a consolidar el suelo incendiado para evitar la pérdida inmediata de sus capas más superficiales por la erosión.

De esta forma, la CHD está llevando a cabo actuaciones para la restauración hidrológico-forestal (albarradas, fajinas, bermas y tratamientos de estabilización de suelos) y se ha priorizado las cuencas de los puntos de abastecimiento de las poblaciones y las zonas identificadas como "de mayor riesgo potencial de erosión".

Asimismo, se procederá a la retirada de la madera quemada como medida fitosanitaria, y para evitar el riesgo de formación de tapones en los cauces, en particular, en las zonas más cercanas a los núcleos de formación, abastecimientos e infraestructuras, como son los puentes y obras de paso.

Igualmente, están previstas también actuaciones complementarias con el objetivo de recuperar la vegetación de ribera, masas forestales de las cuencas vertientes en dominio público hidráulico, así como otras zonas donde sea conveniente introducir planta forestal.