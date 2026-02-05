La CHD eleva a 59 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, siete en rojo, 14 en naranja y 38 en amarillo

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene un total de 59 avisos hidrológicos de riesgo, más del doble de los que había a primera hora de la mañana de este jueves, con siete estaciones en nivel rojo en las provincias de León, Segovia, Salamanca, Soria y Ourense.

En concreto, se encuentran en nivel de riesgo rojo los ríos Cea a su paso por Villaverde de Arcayos y Órbigo en Cebrones del Río, en la provincia de León; el Huebra en las localidades salmantinas de Puente Resabla y Saucelle; el Duratón a su paso por Sepúlveda, en la provincia de Segovia; el Tera en Tardesillas (Soria) y el Támega en Rabal (Ourense).

En lo que respecta a los ríos con mayor nivel de riesgo, el Cea a su paso por Villaverde de Arcayos registra una tendencia estable con un caudal de 77,40 metros cúbicos por segundo (m3/s); el Órbigo en Cebrones del Río mantiene una tendencia ascendente con 248 m3/s y el Támega en Rabal tiene una tendencia estable con 183 m3/s.

En el caso del Huebra en Salamanca, en ambas estaciones se registran tendencias ascendentes con caudales que superan los 370 m3/s, situación similar a la del Duratón en Sepúlveda (Segovia) con una tendencia ascendente y 75 m3/s de caudal. La tendencia es estable en el caso del río Tera a su paso por Tardesillas (Soria), que registra un caudal de 107 m3/s.

Asimismo y según los datos de la CHD recogidos por Europa Press, se encuentran en nivel de riesgo naranja los ríos Aliste en Vegalatrave y Órbigo a su paso por Manganeses, en la provincia de Zamora; en la provincia leonesa están en este nivel el Bernesga en Alija de la Ribera, el Cea en las localidades de Sahagún y Valderas, el Omaña a su paso por Las Omañas y el Tuerto en Quintana del Castillo y en San Félix de La Vega, mientras que en la provincia de Palencia el aviso naranja se ha activado en el Carrión en Villoldo y el Valdavia en Abia de Las Torres.

También están en aviso naranja el Tormes en Encinas de Abajo (Salamanca); el Eresma a su paso por Segovia capital y el Riaza en Languilla, en la provincia segoviana, y el Ucero en Osma (Soria).

Por último, hay otros 38 avisos de nivel amarillo en ríos de las provincias de Burgos, León, Palencia, Ourense, Salamanca, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora.