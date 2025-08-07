CHD finaliza la primera fase de las obras de mantenimiento del canal Villoria-La Armunia (Salamanca)

SALAMANCA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha finalizado la primera fase de las obras de mejora y conservación en un tramo de quince kilómetros del canal de Villoria-La Armuña (Salamanca), con una inversión de 2.788.848,32 euros.

Estos trabajos se enmarcan en el programa de mantenimiento de los canales existentes en zonas regables del Estado, con el objetivo de lograr un uso sostenible y responsable del agua que garantice la seguridad en el suministro, detalla el órgano de cuenca a través de un comunicado.

Las labores acometidas han incluido importantes actuaciones de reposición de juntas del canal para disminuir las filtraciones de agua; la restauración de grietas y restauración de estructuras; ejecución de rampas de salida de animales; limpieza de desagües antes del inicio de la campaña de riego, junto a la mejora de los caminos de servicio y desbroce de sus márgenes.

Además, los trabajos proyectados contemplan una segunda fase desde el Canal de Villoria hasta la presa de Aldearrubia, con obras de conservación y mantenimiento consistentes en el sellado de juntas, mejora del drenaje, limpieza de desagües e impermeabilizaciones. El tramo de otros quince kilómetros contempla una inversión de 2.788.848,32 euros más. Con ello se habrá actuado en la mejora de todo el trazado del canal.

"El reto es mejorar unas infraestructuras que acumulan varias décadas en explotación desde su puesta en servicio, y requieren de actuaciones de conservación para impulsar el ahorro, eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos", finaliza el comunicado.