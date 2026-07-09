La CHD lamenta "años de silencio e inacción" de la Junta en la gestión del agua en El Espinar y llama a la tranquilidad

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha acusado este jueves a la Junta de Castilla y León de los "años de silencio e inacción" en la gestión del agua en El Espinar (Segovia) y ha exigido que todas las administraciones, Ayuntamiento, Diputación y Junta, "aborden ya sus competencias" en esta materia.

La CHD ha respondido de este modo al comunicado de la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, que ayer trasladó a la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la presidenta de la CHD su "máxima preocupación" por la falta de garantías en el abastecimiento de agua a los municipios de Segovia y El Espinar.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, la CHD ha recordado que se han invertido hasta la fecha más de cuatro millones de euros para garantizar el abastecimiento a El Espinar desde Puente Alta a lo que ha sumado se han impulsado un conjunto de actuaciones con carácter urgente para garantizar el suministro a la población en todo momento.

"Es decir, se ha trabajado tanto por las soluciones como por las inversiones", asevera el órgano de cuenca que ha exigido al Ayuntamiento de El Espinar que asuma sus competencias y gestione y mantenga de forma adecuada sus sistemas de abastecimiento.

Además, ha pedido a la Diputación Provincial que haga efectiva su competencia de apoyo a las corporaciones locales en aquellos servicios que no estén en condiciones de cubrir con suficiencia y se ha dirigido a la Junta para que planifique y ejecute las inversiones que se requieren en el ámbito del ciclo del agua, "donde también tiene competencias estatutarias", recuerda.

"Se trata, en definitiva, de que el conjunto de las administraciones aborden sin dilación sus respectivos planes de control y eliminación de fugas de agua porque no se puede obviar que de poco sirve reforzar las fuentes de suministro, si la mayor parte del agua se pierde antes de llegar al grifo", ha explicado la CHD.

Dicho esto, ha reiterado una mensaje de tranquilidad a la población en relación al abastecimiento de agua a los municipios que se pueden ver implicados y ha apelado a los trabajos realizados en la presa de El Tejo y la puesta en marcha de un sistema alternativo desde el embalse de Puente Alta.

En este sentido, ha recordado que las actuaciones que se han llevado a cabo comenzaron por problemas que afectaban a la seguridad de la presa y ha incidido en que nunca se ha dejado al margen el concepto del agua como un bien esencial. "Por tanto, después de apostar por la seguridad de El Tejo, el abastecimiento siempre ha estado presente y en ese sentido también se ha trabajado con insistencia", concluye la CHD.