La CHD mantiene 50 avisos hidrológicos activos, nueve de nivel rojo, nueve naranja y 32 amarillo

VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene un total de 50 avisos hidrológicos activos, a las 20.00 horas de este viernes, de los que nueve son de nivel rojo, otros nueve naranja y 32 amarillo.

Así, en nivel rojo se encuentran el río Arlanza a su paso por Peral de Arlanza (Burgos); el Cea a su paso por Sahagún (León); el Duero, en Navapalos (Soria); en el Duratón, en la salida del embalse de las Vencías, en Segovia; el Huebra en Puente Resbala y el Tormes en Ledesma, en la provincia de Salamanca, y el Órbigo a su paso por Cebrones del Río (León) y las localidades zamoranas de Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa.

Igualmente, los avisos naranjas afectan al río Arlanza, en Lerma (Burgos); el Cea en Valderas (León); el Támega en Rabal (Ourense); el Carrión en Villoldo y el Pisuerga en Cordovilla, en la provincia de Palencia; el Duero y el Huebra en Saucelle-Duero, en la provincia de Salamanca; el Ucero en Osma (Soria), y el Villárdiga en Valderaduey (Zamora).

En aviso amarillo se encuentran otros 32 ríos en las provincias de Burgos, León, Ourense, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora y Ávila.