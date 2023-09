La CHD participa esta semana en Madrid en un congreso que aborda la digitalización del ciclo del agua

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero, organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, participa esta semana en el evento Spain Smart Water Summit 2023, que se celebra en Madrid y que se ha consolidado como una referencia nacional en la digitalización del ciclo del agua.

El organismo estará representado por la Comisaria de Aguas, Diana Martín, que hoy ha impartido una ponencia dentro del encuentro sobre 'Desarrollo tecnológico e impulso en los sistemas de información hidrológica, de calidad de las aguas y modelación numérica' en el que se han abordado diversos ejemplos de evolución y mejora del estado de implantación de la digitalización en administraciones hidráulicas españolas a través del PERTE.

Martín ha hablado sobre los sistemas de control efectivo de volúmenes de agua en aprovechamientos del Dominio Público Hidráulico y ha explicado algunas de las herramientas con las que trabaja la CHD en este sentido.

La digitalización de los recursos hídricos es un instrumento fundamental para mejorar la gestión del agua, y sistemas de información hidrológica y de telemedida en tiempo real implantados en la cuenca son algunos de los que han permitido al organismo un avance significativo en la toma de decisiones y una mejora en la transparencia.

La Comisaría de Aguas ha repasado algunos de los mecanismos utilizados por la Confederación para el control efectivo de los volúmenes del agua como la base de datos de contadores, que permite llevar un control de los expedientes y almacenar la información que los concesionarios suben a la web de la CHD; la aplicación web que permite subir información sobre contadores volumétricos; la telemedida y gestión automatizada de anomalías de los aprovechamientos hidroeléctricos; o la nueva aplicación SAIH de aprovechamientos.

Martín ha compartido debate con Fernando Pastor, jefe de Área de Información Hidrológica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Teresa María Gutiérrez, directora de Aguas de Galicia; y Álvaro Paniagua, jefe de Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

LA SÉPTIMA EDICIÓN

La 7a edición del evento Spain Smart Water Summit acogerá a diversos representantes de la administración pública y las empresas privadas, involucrados de primera mano en la gestión de los recursos hídricos de nuestro país.

Además, invitados internacionales dedicarán sesiones a analizar mercados relevantes en la actualidad, como el asiático y el latinoamericano.

En esta edición, la digitalización y el nuevo paradigma enfocado en los datos serán los protagonistas de un encuentro repleto de ponencias, escenarios de networking y reuniones 'one to one' entre los principales tomadores de decisiones de administraciones españolas e internacionales.

Entre los temas a tratar, el evento acogerá debates sobre las novedades en el control de los usos del agua y gestión del ciclo urbano del agua; avances en la gestión administrativa del dominio público hidráulico e implantación del registro electrónico de aguas; sequía y digitalización; el papel de la digitalización en los ámbitos de depuración y saneamiento; o novedades en la gestión de infraestructuras hidráulicas, seguridad de presas y la tecnología BIM.