La CHE repasa cien años de gestión hidrológica en la exposición 'Por la cuenca del Ebro' en Miranda de Ebro (Burgos)

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha inaugurado este martes, 17 de marzo, en la Casa de Cultura de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro la exposición itinerante 'Por la cuenca del Ebro' con motivo de su centenario.

El acto ha contado con la presencia del comisario del centenario, Javier San Román Saldaña, y de miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento en una jornada que ha comenzado con la atención a medios a las 18.00 horas y ha continuado a las 19.00 con el acto institucional, tras el que se ha realizado una visita por la muestra.

La exposición podrá visitarse hasta el 11 de abril de 2026 y repasa cien años de gestión hidrológica en la cuenca del Ebro y combina documentación histórica, patrimonio hidráulico y contenidos divulgativos sobre los retos actuales del territorio.

En la sede de Miranda de Ebro, la muestra incorpora un bloque centrado en la relación de la ciudad con el Ebro: una ciudad articulada en dos orillas, con un papel nodal vinculado al cruce y a la actividad ferroviaria, y con un tramo fluvial en el que confluyen los ríos Bayas, Zadorra y Oroncillo.

En este contexto, el contenido local incluye referencias a la gestión del riesgo y a actuaciones ambientales recientes: vigilancia hidrológica apoyada en estaciones del SAIH, actuaciones de mejora de la capacidad de desagüe en avenidas, restauración de la ribera y recuperación de humedales como la laguna de Bayas.

La exposición itinerante incluye también una versión reducida del documental del Centenario y una película inédita, procedente del fondo documental de la CHE, sobre los primeros años de la Confederación en el tramo alto del río Ebro.

La programación vinculada a la sede de Miranda de Ebro incluye los Encuentros del Centenario, que se celebrarán el 26 de marzo en la misma Casa de Cultura, con las ponencias de Clemente Prieto Hernández y José Adolfo Álvarez González.