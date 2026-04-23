Chrstian Checa recibe en la SECIME el Roel de Actor de Siglo XXI

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 23 (EUROPA PRESS)

Christian Checa, uno de los rostros más prometedores del panorama cinematográfico nacional, ha llegado hoy por primera vez a Medina del Campo (Valladolid) para recibir en el Auditorio Municipal Emiliano Allende el Roel de Actor del Siglo XXI de la 39 SECIME.

"Solo conocía el festival a través de una amiga y descubrirlo en persona gracias a este reconocimiento, que recibo con mucho cariño y mucho respeto, ha sido una gran sorpresa", reconoce el intérprete madrileño.

Gracias a la película de Juan Diego Botto, 'En los márgenes', que retrata la precariedad, la exclusión social o los desahucios, Checa logró una nominación como Mejor Actor Revelación en los Premios Goya y también en los Premios Unión de Actores y Actrices.

En esa estela de cine social se sitúa también el filme 'Enemigos', que se proyectará en la SECIME tras la gala de entrega del Roel. "Este trabajo ha tenido un recorrido muy bonito", asegura el nuevo Actor del Siglo XXI.

La cinta, dirigida por David Valero, se adentra en el tema del bullying "desde el máximo respeto". "Ofrece otra visión diferente, que es muy necesaria. Mueve mucho y no deja indiferente a nadie", explica Christian Checa, que añade: "Estoy muy orgulloso de haber interpretado a Chimo, el protagonista, que me ha enseñado mucho tanto en lo personal como en lo profesional".