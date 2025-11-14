La CHT avisa de lluvias intensas en su demarcación y recuerda los avisos naranjas el sábado en Cáceres, Ávila y Toledo

Mapas difundidos por la CHT con las zonas en aviso amarillo y naranja para el viernes 14 y el sábado 15 - CHT

ÁVILA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha avisado de "lluvias intensas" este viernes, 14 de noviembre, y mañana, día 15, en su demarcación y ha recordado además que la AEMET ha activado avisos naranjas el sábado en las provincias de Cáceres, Ávila y Toledo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en 'X', la Confederación Hidrográfica del Tajo ha pedido precaución en las zonas cercanas a los cauces y ha aconsejado seguir las recomendaciones de Protección Civil y de la Aemet.

La CHT gestiona tres ríos en la provincia de Ávila, Alberche, Tiétar y Cofio.