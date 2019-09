El ciclo de conciertos de pulso y púa de Diputación de Segovia llegará a 28 municipios

Publicado 18/09/2019 13:13:15 CET

SEGOVIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha organizado por duodécima edición el programa destinado a formaciones de pulso y púa, 'Otoños con pulso', en el que se celebrarán 28 actuaciones en diferentes localidades de la provincia y en el que participarán nueve formaciones de cuerda.

En estos conciertos se podrán escuchar repertorios que abarcan, desde piezas de la música clásica y canciones de la música tradicional popular, hasta temas contemporáneos.

Según apuntan desde la institución provincial, este proyecto nació con la idea de ofrecer una oportunidad a aquellos grupos musicales de la provincia que se caracterizan por estar formados principalmente por instrumentos de esta familia.

Valses, boleros, jotas, seguidillas, fandangos, sevillanas, pasodobles o rancheras son algunos de los géneros que compondrán los repertorios de estos recitales, que tendrán su inicio el próximo viernes, 20 de septiembre, con la actuación del Taller Cultural de Fuentepelayo en el salón municipal de Garcillán.

El concierto, que comenzará a las 20.00 horas, estará repleto de éxitos de los años setenta y ochenta y además tendrá cierto sabor mexicano. El Taller Cultural de Fuentepelayo es, junto a Gran Vals,

Los Segoyanos y la Rondalla Hogar San José, una de las formaciones que más recitales -cuatro- tiene programados en esta edición de 'Otoños con pulso'.

Los 'Otoños con pulso' se prolongarán hasta el 14 de diciembre, fecha en la que la Rondalla de Cerezo de Abajo echará el cierre en el centro cultural José Rodao de Cantalejo, con un concierto que promete una tarde principalmente castellana en la que sonarán canciones como 'A tu puerta

está la ronda', 'Jota de la cantina' o 'El regreso de la era', pero en la que también habrá tiempo para acercarse a las melodías populares de otras comunidades como Canarias, Castilla-La Mancha o Aragón.

Entre la primera y la última cita del calendario, el otoño y el comienzo del invierno también tomarán el pulso a municipios como Castrojimeno, Cuéllar, Castroserracín, Fuentesaúco de Fuentidueña, Chatún o Navafría entre otros, con los conciertos que los viernes, sábados y domingos ofrecerán tanto las formaciones ya mencionadas como la rondalla Con-Trastes, el grupo Cuerda para Rato, la Ronda Segoviana y el grupo Tres Olmas.

Con canciones como 'Somewhere over the rainbow', la jota de la zarzuela 'Gigantes y Cabezudos', 'Tres veces guapa', 'La maja y el torero', la 'Ronda de enamorados', 'María la portuguesa', 'Help';

o la pieza correspondiente a la primera escena de 'El lago de los cisnes';, las formaciones de pulso y púa de la provincia tratarán una vez más de atrapar con sus cuerdas a los vecinos de los municipios

segovianos.