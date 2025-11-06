Ciencia y divulgación se dan cita este sábado a través de doce charlas en la VIII edición de 'Naukas Valladolid'

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, y el gerente del Teatro Zorilla, Enrique Cornejo, han presentado el proyecto de divulgación científica 'Naukas Valladolid' - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores y divulgadores se darán cita este sábado, 8 de noviembre, en la octava edición del evento de divulgación 'Naukas Valladolid' que se celebrará en el Teatro Zorrilla para abordar temas como las redes neuronales, la Inteligencia Artificial (IA), el cambio climático o la astronomía con doce charlas de 25 minutos cada una.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, junto al rector de la Universidad de Valladolid (UVA), Antonio Largo Cabrerizo, y al gerente del Teatro Zorrilla, Enrique Cornejo, han presentado la programación de este proyecto de divulgación científica que ha conseguido hasta la fecha un "éxito clamoroso" en sus ediciones y se ha consolidado como un evento para todos los públicos.

Íscar ha explicado que los conductores del evento serán Javier Peláez y Antonio Martínez Ron y ha destacado que la cita constituye una forma de entender la cultura científica en un espacio que acerca el conocimiento a públicos de todas las edades.

El rector ha subrayado que el evento tendrá una entrada libre y gratuita hasta completar el aforo total del Teatro y que el acto contará con la participación de cuatro investigadores de la UVa.

En este sentido, en la sesión de mañana la catedrática en el ETS de Ingenieros de Telecomunicación Patricia Fernández hablará sobre el fenómeno de la luz y posteriormente el catedrático en la Escuela de Ingeniería Informática David Escudero abordará el mundo de los cerebros digitales y redes neuronales.

En la sesión de tarde, el catedrático de Física en la Facultad de Ciencias José Carlos Cobos hablará sobre las fases de la materia y después la investigadora de historia del Arte María José Martínez ofrecerá una charla sobre el expolio artístico en Castilla y León.

Junto a ellos, el programa incluye a divulgadores científicos como Iñaki Úcar quien hablará sobre Inteligencia Artificial y modelos de lenguaje o la humorista Raquel Sastre que impartirá una charla sobre el escepticismo sobre la Inteligencia Artificial.

Asimismo, Lucía González explicará el "reto" que tiene la astronomía de ejercer en un cielo cada vez "más abarrotado de satélites y contaminación lumínica" y, la última charla de la sesión de mañana correrá a cargo de Isabel Moreno que abordará el tema del cambio climático que se centrará en la AMOC.

Por la tarde llegará el turno de intervención a Helena Matute para hablar sobre sesgos sobre nuevas tecnologías y Javier Pedreira 'Wicho' que explicará el futuro de la automoción y del porqué no han triunfado algunos vehículos que la ciencia ficción presento como del futuro.

También, Jose Antonio Prado-Bassas contará en su charla cómo se guardarán secretos en el futuro mediante las matemáticas, la criptografía y la cuántica y cerrará el evento Juan Carlos Gil que hablará sobre el futuro de la exploración espacial.

Además, el gerente del teatro ha apuntado la posibilidad de hacer dos jornadas de divulgación científica en vez de una "debido a la gran afluencia de aforo que tiene el evento".