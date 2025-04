Cientos de funcionarios convocados por CSIF salen a la calle en CyL para reclamar un nuevo acuerdo salarial

VALLADOLID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han respaldado este viernes la movilización convocada por CSIF en todas las provincias de Castilla y León para reclamar al Gobierno que se siente a negociar un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos, así como una mejora general de las condiciones laborales en el sector público.

Una veintena de personas se ha concentrado este viernes a las puertas de la sede de la Subdelegación de Gobierno de Ávila, para pedir bajo la lluvia, con paraguas y pancartas, un acuerdo de subida salarial y la mejora de las condiciones laborales para los empleados públicos, que garantice la actualización de los sueldos en función del IPC y la recuperación del poder adquisitivo previo a los recortes del año 2010.

Según el CSIF es "inaceptable" que sigan perdiendo este poder adquisitivo mientras otros sectores ven actualizadas sus retribuciones de forma automática", ha afirmado el sindicato independiente.

En esta jornada de protesta han manifestado que, ante la imposibilidad manifiesta del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales, exigen que se aplique "de manera inmediata" la subida pendiente del 0,5% adicional que se debe de 2024, por la vía del Real Decreto, tal y como se hizo la semana pasada con el personal militar.

El vicepresidente del sector de administración general del CSIF en Castilla y León, Mariano Prieto, ha lamentado que desde los recortes de Zapatero en 2010 los empleados públicos han perdido más de un 20 por ciento y un 8,3 por ciento desde la firma del acuerdo del Gobierno con CCOO y UGT.

Prieto ha subrayado que tienen "sospechas" de que quieren destinar el dinero que debería ir dirigido a su subida salarial al "dos por ciento del gasto en Defensa".

La Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF) se ha concentrado ante la Subdelagación de Gobierno de Burgos para exigir un nuevo acuerdo salarial más justo para los empleados públicos.

Entienden que debe garantizar la actualización de los sueldos en función del IPC y la recuperación del poder adquisitivo previo a los recortes del año 2010 y han advertido de que, si no se adoptan soluciones urgentes, la precarización y la falta de reconocimiento acabarán por colapsar el sistema.

En León capital alrededor de un centenar de afiliados a CSIF se han concentrado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno para reclamar un acuerdo de subida salarial y la mejora de las condiciones laborales para los empleados públicos.

En la movilización han estado presente la presidenta de la Unión Provincial de la organización en León, Ofelia Rodríguez, quien ha leído un manifiesto en el que piden un nuevo acuerdo salarial "más justo" para los empleados públicos, que garantice la actualización de los sueldos en función del IPC y la recuperación del poder adquisitivo previo a los recortes del año 2010.

El presidente provincial de CSIF Salamanca, Federico Martín, ha asegurado a Europa Press durante la concentración que ha tenido lugar esta mañana frente a la Subdelegación de Gobierno en la Gran Vía, que la protesta se debe a que los empleados públicos están un "poco abandonados por las administraciones. No se está abriendo la negociación salarial".

"Estamos en el mes de abril, cuarto mes del año, y en este momento los empleados públicos no sabemos si nuestros sueldos van a haberse incrementados o no", ha subrayado.

Además, Martín ha lamentado que los funcionarios no sepan aún "si va a haber negociación o no, no sabemos en definitiva si vamos a seguir aumentando ese 20 por ciento de pérdida de poder adquisitivo que venimos perdiendo desde los recortes de 2012 o ese nueve por ciento que se ha perdido en los últimos tres años".

En la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Soria, cerca de 20 personas se han concentrado para leer un manifiesto en el que han pedido que la subida salarial se produzca de manera automática todos los años "como las pensiones o el salario mínimo". Asimismo, han reclamado mejores condiciones laborales y más empleo público.

Casi medio centenar de empleados públicos ha respaldado este viernes en Valladolid la movilización convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para reclamar la negociación de un nuevo acuerdo salarial puesto que han "perdido" un 8,3 por ciento desde la firma del acuerdo del Gobierno con los sindicatos y más de un 20 por ciento desde los "recortes" de 2010, además de seguir sin ingresar el 0,5 por ciento adicional del pasado año.

Por todas estas razones los empleados públicos se han concentrado este viernes frente a la Subdelegación de Gobierno de Valladolid y del resto de provincias de Castilla y León de 12.00 a 13.00 horas para pedir que la subida salarial se produzca de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El presidente de la CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, y la presidenta provincial de Valladolid, María José San Román, han atendido a los medios antes de participar en esta movilización con unas declaraciones en las que han reivindicado la necesidad de una negociación "inmediata" con el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez para impulsar la recuperación de poder adquisitivo de los funcionarios.

Alrededor de veinte personas se han concentrado frente a la Subdelegación del Gobierno en Zamora para reclamar mejoras laborales y salariales para los empleados públicos.

Llamados por el sindicato CSIF, los asistentes han reclamado la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010, la implantación efectiva de la jornada de 35 horas, la eliminación de la tasa de reposición y la equiparación salarial entre comunidades autónomas.

Los manifestantes, que han acudido como parte de la movilización planteada a nivel nacional, también han insistido en la necesidad urgente de rejuvenecer las plantillas, especialmente en la Administración General del Estado, donde la edad media del personal supera los 55 años.