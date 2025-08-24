Cientos de personas homenajean este domingo a Iván Meléndez, fallecido en la Vuelta Junior a la Ribera del Duero - VUELTA RIBERA DEL DUERO

BURGOS, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero ha rendido este domingo, 24 de agosto, un homenaje al joven corredor Iván Meléndez Luque, del Tenerife Cabberty, fallecido el sábado tras verse implicado en una caída masiva durante la segunda etapa de la ronda ribereña, un acto que ha congregado a cientos de personas.

El siniestro tuvo lugar en torno a las 12.12 horas, a la altura del Amogable, en el municipio soriano de Navaleno, cuando se produjo un accidente múltiple en el que se vieron afectados más de veinte corredores de los 113 que tomaron la salida. Un total de 18 ciclistas tuvieron que ser evacuados, tres de ellos en estado grave, al hospital Santa Bárbara de Soria, donde se confirmó el fallecimiento del joven deportista de 17 años.

Este domingo, en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero, cientos de personas se han dado cita para despedir al corredor, según un comunicado de la organización recogido por Europa Press.

Al acto han acudido sus compañeros de pelotón, representantes del colectivo ciclista, integrantes del dispositivo de seguridad, autoridades locales y ciudadanos que han querido trasladar su apoyo a la familia y amigos de Meléndez.

La concejala de Deportes de Aranda de Duero, Belén Esteban, ha recordado en su intervención que "el ciclismo ha mostrado su cara más cruel". "Hoy nos duele la ausencia de Iván, cada vuelta de rueda, cada meta y cada aplauso de la afición serán un callado homenaje al deportista", ha afirmado la concejala.

El acto ha finalizado con un minuto de silencio, seguido de un aplauso de todos los presentes en recuerdo del joven ciclista.