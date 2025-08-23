Fallece un ciclista tras una caída masiva en la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera el Duero - VUELTA CICLISTA JUNIOR A LA RIBERA DEL DUERO

SORIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero se ha teñido de luto tras el fallecimiento de uno de los corredores que la disputaban tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre la localidad soriana de Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa.

La organización de la prueba ha trasladado, a través de un comunicad recogido por Europa Press, sus "más sinceras condolencias" a familiares y allegados.