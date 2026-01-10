Cientos de 'Pingüinos' encienden sus antorchas en Valladolid para recordar a los moteros fallecidos en 2025

Los 'Pingüinos' iluminan Valladolid con cientos de antorchas para recordar a los moteros fallecidos en 2025 - PINGÜINOS VALLADOLID

VALLADOLID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cientos de motoristas han desfilado este sábado, 10 de enero, por Valladolid ataviados con antorchas para rendir homenaje a los moteros que han perdido la vida durante el pasado año, un emocionante acto que se ha desarrollado ante la mirada de miles de vallisoletanos que se han congregado en las céntricas calles de la ciudad para unirse al dolor de familiares y amigos que han sufrido alguna pérdida.

Se trata de un homenaje que ha dado inicio sobre las 20.00 horas y ha llegado unos 25 minutos después a la altura del paseo central del Campo Grande, donde se ha realizado el tradicional minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de siniestros viales y que supone uno de los momentos más simbólicos de la concentración motorista invernal.

Durante el acto, uno de los agentes de Policía Municipal que ha participado en el desfile ha recordado a través de su dulzaina a los motoristas que han perdido la vida en el último año durante un acto en el que los asistentes han guardado un sentido silencio.

Cabe recordar que en total y según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2025 hubo 304 motoristas fallecidos en las carreteras españolas, lo que les convierte en uno de los grupos de usuarios más vulnerables.

Por esta razón, y con la intención también de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de las medidas de seguridad y la precaución en las carreteras, la organización de la concentración motera invernal 'Pingüinos' programa todas las ediciones este acto de homenaje, que se ha convertido en una tradición para vallisoletanos y visitantes en la capital del Pisuerga.