Cientos de profesionales sanitarios se cocentran en CyL para reclamar la negociación de un Estatuto Marco "digno"

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de profesionales sanitarios se han concentrado este martes a las puertas de los hospitales de Castilla y León para reclamar un Estatuto Marco "digno" y en rechazo a la Ley elaborada por el Ministerio de Sanidad porque consideran que no reconoce sus derechos

Los representantes de los sindicatos convocantes (SATSE, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han leído un manifiesto en el marco de las concentraciones en todas las capitales de provincia y Ponferrada (León), que se han desarrollado bajo el lema 'Un estatuto para avanzar'.

Los asistentes han portado banderas de los diferentes sindicatos y carteles en los que se podía leer "parcial y anticipada, jubilación sin discriminación"; "sin negociación, habrá movilización" o "por un Estatuto Marco digno", todo ello tras una pancarta con el lema común a todas las movilizaciones.

Así, en Valladolid, la secretaria provincial de Satse, Inmaculada Izquierdo, ha explicado que la concentración tiene por fin defender la sanidad pública y sus derechos laborales porque llevan años "sosteniendo" un modelo "cada vez más tensionado", con plantillas "infradotadas" y profesionales "sobrecargados" con unas condiciones laborales y económicas "precarias", falta de reconocimiento y sin que se respeten sus derechos con un Estatuto Marco "anclado en normas de otro siglo".

Por su parte, Henar Vaquero, de CCOO, ha señalado que no aceptan un texto que no garantice sus derechos laborales y económicos y ha añadido que la reforma del Estatuto Marco tiene que reflejar la realidad profesional y la dignidad laboral de quienes sostienen la sanidad pública. "El estatuto marco debe recoger mejoras reales y tangibles, no queremos ambigüedades ni parches temporales, queremos un nuevo marco legal de condiciones de trabajo de este siglo", ha agregado Vaquero, quien ha aclarado que no piden "privilgios" sino que reclaman "derechos" y así se lo han trasladado al Ministerio en las 40 reuniones de negociación que han mantenido y ha advertido de que no van a retroceder "ni un palmo".

Entre las reivindicaciones se encuentran una clasificación profesional justa y adecuadamente retribuida, una jubilación parcial con cobertura inmediata en las plantillas de las necesidades que se generen con una vía de acceso a un relevo generacional "ordenado y digno", especialmente en un ámbito de trabajo en el que "el desgaste físico y emocional es muy alto", ha explicado la representante de UGT, Mercedes Figueroa.

Además, reclaman una jornada laboral "regulada, realista y saludable", que garantice descansos, la conciliación familiar y personal así como la protección "frente al agotamiento profesional" y ha asegurado que, a pesar de haber estado casi tres años negociando, "el Ministerio tiene toda la intención de abandonar el calendario pactado para nuevas convocatorias para las mesas de negociación" y "amenaza con cerrar de manera insatisfactoria un proceso crucial, cuyo objetivo era crear un Estatuto Marco moderno y realmente que abordara las problemáticas del personal sanitario".

Ante esta situación, ha asegurado que mantienen una "disposición completa" al diálogo e instan a que la mesa del ámbito de negociación sea convocada y que el Ministerio presente un nuevo borrador que incorpore las propuestas de las comunidades autónomas y de las distintas organizaciones sindicales.

Por su parte, Javier Hernando, de CSIF, ha pedido que en el Ministerio y los empleadores de los servicios de salud "se dejen de excusas" y que trabajen por quienes cada día "levantan con su esfuerzo" el Sistema Nacional de la Salud. "Y no vamos a admitir dejación de responsabilidades", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que si no lo hacen seguirán en "la lucha", tanto en las mesas de negociación como en la calle porque considera que es una "oportunidad única, una oportunidad histórica, para blindar derechos".

La representante de Satse ha señalado que "el vaso está más que rebosado" y si tienen que llegar a la huelga lo harán, tras lo que ha advertido de que tendría un alcance "muy grande" porque a ella estarían llamados todos los profesionales sanitarios.

CONCENTRACIONES EN TODA CYL

Las concentraciones convocadas por los sindicatos se han celebrado en todos los hospitales de las capitales de provincia, además de en la localidad leonesa de Ponferrada.

Así, en Ávila la convocatoria ha reunido a cerca de un centenar de personas en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles para pedir la continuidad de la negociación.

Algo más de un centenar de personas han hecho lo propio a las puertas del Hospital Universitario de Burgos, donde han expresado su protesta por que el Ministerio de Sanidad contemple "una ley incompleta, parcial e interesada" que no responde a las necesidades de las plantillas.

En León la protesta también ha congregado a unas 100 personas se han dado cita en el Hospital de León, provincia en la que esta cuestión afecta a unos 10.000 profesionales, según las cifras que han aportado los sindicatos.

En el caso de Palencia, unos 70 trabajadores del personal sanitario se han concentrado en el Hospital Río Carrión de Palencia para expresar sus reivindicaciones al Ministerio de Sanidad, algo que han hecho con la lectura del manifiesto común elaborado para esta protesta que se ha desarrollado en todo el territorio nacional.

También a las 11.00 horas varias decenas de profesionales sanitarios se han concentrado a las puertas del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para pedir cinco pilares básicos para su Estatuto Marco como son una nueva clasificación con adecuación retributiva, la jubilación parcial anticipada, 35 horas, la actualización de funciones y la regularización de la jornada laboral.

Por su parte, unos 80 profesionales se han reunido en la fachada principal del Hospital General de Segovia como respuesta a la convocatoria de los sindicatos respecto a la negociación del Estatuto Marco con el Ministerio. Allí, los representantes sindicales también han leído, entre todos, el manifiesto en el que se expone su posición y reivindicaciones.

En el caso de Soria, casi 100 personas también se han dado cita a las puertas del Hospital Santa Bárbara, donde han reclamado la nueva clasificación retribuida, la jubilación anticipada, voluntaria y parcial y la mejora de la jornada.

En Zamora, unos 50 trabajadores sanitarios se han manifestado este martes en la entrada del Hospital Virgen de la Concha. En línea con lo ocurrido en el resto de las provincias de Castilla y León, los asistentes han reclamado que el Ministerio de Sanidad no cierre la negociación de la normativa vinculada a sus condiciones laborales y responda a las peticiones de los sindicatos convocantes.