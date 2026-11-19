Archivo - Imagen de archivo del Parque del Temple de Ponferrada (León). - EUROPA PRESS - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 19 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Ponferrada (León) procederá al cierre de los parques públicos del municipio antes las rachas de viento previstas desde las 13.00 horas de este jueves, que podrían alcanzar los 47 kilómetros por hora.

A esta previsión hay que sumar la acumulación de agua en las ramas de los árboles como consecuencia de las lluvias de los últimos días, que también ha motivado el cierre de los parques, según han informado fuentes municipales.

De esta forma, el Ayuntamiento de Ponferrada busca evitar incidentes relacionados con la caída de ramas o árboles, así como garantizar la seguridad a la población.

La medida finalizará cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.