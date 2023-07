Cierres puntuales en la piscina de Pedrajas por problemas de cloricidad y mantenimiento por parte de la concesión

El Ayuntamiento ha hecho un requerimiento a la empresa por un mal servicio que ha provocado hasta tres cierres

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN (VALLADOLID), 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vaso grande de las piscinas municipales de la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban ha estado sufriendo cierres puntuales desde su apertura debido a diversos problemas con la cloricidad del agua y el mantenimiento, según han explicado a Europa Press fuentes municipales.

El último cierre se ha producido este martes, después de que el Ayuntamiento haya pedido un análisis a Sanidad que ha determinado que el PH estaba bien pero los niveles de cloro eran bajos, por lo que se ha tenido que clorar el agua y, por "prudencia y precaución" se ha decidido cerrar al baño la piscina grande mientras que la pequeña ha podido funcionar con normalidad.

Alfonso Romo ha explicado a Europa Press que Sanidad se ha personado, a solicitud del Ayuntamiento, hasta en cuatro ocasiones para controlar los niveles de salubridad del agua ya que "hay problemas en el mantenimiento" de las instalaciones por parte de la empresa concesionaria del servicio, 'Ilitia Mediterránea'.

Al respecto, Romo ha reconocido que "no está contento" con los servicios realizados por la concesionaria porque no hay presencia de una persona encargada "con conocimientos" para llevar dicho mantenimiento por lo que el procedimiento para hacer frente a los problemas que surgen se "ralentiza" lo que has provocado los cierres puntuales del vaso grande.

Al inicio de la temporada fue necesario cerrar el vaso grande por problemas de cloricidad, hecho que se repitió el domingo 9 de julio y que se ha vuelto a repetir este martes.

Por el momento, las medidas que se están tomando son la comprobación del estado del agua cada mañana, llamar a la empresa para comunicarles el problema, posteriormente a Sanidad y cerrar la zona de baño hasta asegurarse de que cumple con los requisitos necesarios.

Desde el Ayuntamiento de Pedrajas ya se ha hecho un requerimiento a la empresa ante la necesidad de que haya en la psicina presencia de personal de la empresa concesionaria con conocimientos en el mantenimiento porque se está dando "un servicio que no es satisfactorio" ni para el Consistorio ni para los vecinos y usuarios.