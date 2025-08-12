La cifra de evacuados por incendios en CyL baja a 2.520 y Mañueco apunta a una evolución "un poco más optimista"

Bomberos trabajan para extinguir el incendio, a 10 de agosto de 2025, en Molezuelas de la Carballeda, Zamora (España). - Emilio Fraile - Europa Press

LEÓN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha informado este martes de que el número de personas evacuadas en Castilla y León por los incendios se sitúa actualmente en unas 2.520, frente a los 3.700 de la pasada noche, tras el fin del desalojo en Yeres, Las Médulas, Orellán y Carucedo, y ha señalado que la evolución del fuego permite un "poco más de optimismo" que en la jornada anterior.

Tras presidir en León la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), Mañueco ha detallado que el levantamiento de evacuaciones ha permitido la salida de 665 personas de los alojamientos temporales, si bien han tenido que confinarse Borrenes y La Chana y se ha desalojado Peñalba de Santiago, en Ponferrada.

El presidente ha expresado su gratitud a todos los integrantes del operativo de extinción y a la colaboración institucional, que ha incluido la implicación de ayuntamientos, diputaciones, el Consejo Comarcal del Bierzo, el Gobierno de España, la UME, comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Madrid o Extremadura, y el apoyo de Portugal en el incendio de Puercas (Zamora).

Asimismo, ha agradecido la cooperación ciudadana y ha hecho un llamamiento a seguir las indicaciones de los técnicos y autoridades.

En este sentido, ha denunciado la "lacra" de los incendios provocados, un punto en el que ha informado de detención de un presunto autor del fuego en Mombeltrán (Ávila), a lo que ha sumado que el incendio registrado de madrugada en la zona de Gordón también habría sido intencionado.

"Los incendios pueden tener intencionalidad en la mano del hombre, una intencionalidad maliciosa y dañina", ha subrayado el presidente.

Mañueco ha indicado que la meteorología ha permitido considerables avances en León y Zamora, aunque las condiciones podrían cambiar a mediodía.

Finalmente, el presidente ha anunciado que mañana habrá una reunión del Gobierno autonómico para trabajar en la reconstrucción de las zonas afectadas, incluidas Las Médulas, y ha insistido en que "todo se puede reponer menos la vida humana", un punto en el que ha apelado a la prudencia y coordinación en cualquier actuación contra el fuego.