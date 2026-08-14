Cinco detenidos al caer una organización criminal que explotaba mujeres en prostíbulos de Soria y Castellón

1110647.1.260.149.20260814143955 Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - CNP

SORIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a delitos relativos a la prostitución y contra la salud pública en una operación que ha permitido detener a cinco personas, tres de ellas en Soria, una en Burgos y otra en Murcia.

La investigación ha permitido desarticular un entramado dedicado a captar mujeres sudamericanas, en situación de vulnerabilidad, para explotarlas sexualmente en dos prostíbulos situados en Soria y Burriana (Castellón).

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, en un comunicado recogido por Europa Press, la investigación se inició el pasado mes de febrero tras conocerse el testimonio de una víctima que relató haber sido captada en su país de origen y trasladada hasta España para ser explotada sexualmente.

Las pesquisas permitieron corroborar la existencia de una estructura criminal perfectamente organizada, con un reparto definido de funciones entre sus integrantes para la captación, traslado, alojamiento, control y explotación de las víctimas.

Asimismo, los investigadores acreditaron la existencia de un quinto miembro que ejercía las labores de dirección y coordinación del entramado criminal.

La organización captaba principalmente a mujeres de origen sudamericano que atravesaban situaciones de especial vulnerabilidad y, una vez en España, las trasladaban a los inmuebles donde eran explotadas sexualmente.

Paralelamente, también incorporaban a mujeres residentes en territorio nacional mediante el denominado sistema de "plazas", un alojamiento temporal que, en realidad, era el lugar donde debían atender a los clientes.

Las víctimas únicamente percibían la mitad de los ingresos obtenidos por los servicios sexuales, mientras que la otra mitad era apropiada por la organización.

Además, la captación de nuevas mujeres se favorecía mediante el contacto entre las propias víctimas y otras mujeres en situación de necesidad, lo que ampliaba el alcance del entramado criminal.

SANTERÍA

Con el objetivo de asegurar el sometimiento de las mujeres y prolongar la explotación, los integrantes de la organización recurrían a rituales de santería, una práctica profundamente arraigada en los países de origen de muchas de las víctimas, que utilizaban como mecanismo de control psicológico para mantenerlas bajo su influencia.

La investigación también permitió constatar que la red obligaba a las mujeres a firmar contratos de arrendamiento para aparentar una actividad legal y eludir responsabilidades.

Sin embargo, las habitaciones de los prostíbulos estaban destinadas exclusivamente a la prestación de servicios sexuales y las víctimas ni siquiera podían descansar en ellas, por lo que se veían obligadas a dormir en un espacio común habilitado con varias camas y un sofá.

Además, permanecían disponibles de forma permanente para atender a los clientes y, en determinadas ocasiones, eran obligadas a mantener relaciones sexuales sin preservativo o a consumir sustancias estupefacientes cuando así lo exigían los clientes.

La organización también suministraba fármacos para la disfunción eréctil destinados a su venta y utilización durante los servicios sexuales, mientras que los beneficios obtenidos eran canalizados tanto mediante pagos en efectivo como a través de terminales de cobro con tarjeta instalados en los propios prostíbulos.

TRES DETENIDOS EN SORIA

La fase de explotación de la investigación culminó con la detención de los cinco integrantes de la organización, tres de ellos en la provincia de Soria, una en Burgos y otra en Murcia. Además, se procedió a la práctica de dos entradas y registros en los inmuebles utilizados como prostíbulos.

Durante los registros, los agentes intervinieron documentación relacionada con la explotación sexual de las mujeres y fármacos indicados para la disfunción eréctil preparados para su comercialización entre los clientes.

Asimismo, la autoridad judicial acordó la adopción de medidas cautelares sobre uno de los inmuebles investigados.